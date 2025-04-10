Книжка по экономики помогла геймерше по-новому взглянуть на стратегию в Civilization

Пользовательница X с ником @justbabushka поделилась любопытным опытом: чтение трудов знаменитого экономиста XVIII века Адама Смита, заданное по учебе, заставило её переосмыслить свои тактики в стратегической игре Civilization, особенно в части торговли.
В своих трактатах Смит подчеркивал, что великие древние цивилизации, такие как Египет, Индия и Китай, основу своего богатства закладывали через развитые внутренние торговые пути, особенно водные. Международная торговля становилась приоритетом позже, после укрепления внутренней экономики. Геймерша призналась, что в Civilization часто стремилась сразу наладить международные связи, упуская важность развития внутренних маршрутов на ранних этапах.
Другой важный момент, отмеченный Смитом и поразивший пользовательницу — это колоссальная эффективность водного транспорта по сравнению с сухопутным. Экономист приводил пример, что для перевозки 200 тонн груза между Лондоном и Эдинбургом по воде требовалось судно с экипажем всего 6-8 человек. Та же задача по суше потребовала бы 50 больших фургонов, 100 работников и 400 лошадей, что было несоизмеримо дороже и медленнее. Смит также указывал, что доступ к дешевым водным путям стимулировал развитие рынков, разделение труда и промышленности, в первую очередь в приморских и речных регионах.
Девушка провела параллели с игровой механикой Civilization. Она заметила, что хотя торговые юниты в игре часто преодолевают одинаковое "расстояние" (количество клеток) за ход как по суше, так и по воде, что не вполне реалистично с точки зрения затрат времени и ресурсов, игра компенсирует это значительно более высоким доходом от морских и речных торговых путей. Это, по её мнению, как раз отражает ту экономическую выгоду водной торговли, которую описывал Смит.
В итоге, чтение классического труда по экономике помогло игроку осознать, что она недооценивала стратегическую важность раннего фокуса на внутренние, особенно водные, торговые пути для накопления первоначального капитала и ускорения развития своей виртуальной цивилизации — подход, который исторически был эффективен и экономически обоснован еще Адамом Смитом.
Книжка по экономики помогла геймерше по-новому взглянуть на стратегию в Civilization
Пользовательница X с ником @justbabushka поделилась любопытным опытом: чтение трудов знаменитого экономиста XVIII века Адама Смита, заданное по учебе, заставило её переосмыслить свои тактики в стратегической игре Civilization, особенно в части торговли.
Советую ей для дальнейшего развития успеха еще осилить "Капитал " К. Маркса и "Исскуство войны" Сунь Цзы))
Бро, не показывай ей Капитал, а-то порвет бедняжку)))
Наоборот, после каток по Цивке против игроков, начинаешь понимать почему происходят те или иные события в реале.
Я до сих пор в Civ V играю, на Deity. Не знаю, одинаковая ли механика караванов, но в начале игры караваны в другую страну дают такой бонус науки на Божестве, без которого сложно сократить отставание. И первые два каравана обычно нужны сухопутные. Хотя они вдвое слабее по прибыли, но их легче защитить от варваров, чем морские.
А внутренние караваны дают только пищу, это не выгодно при агрессивных соседях. Ведь приходится ставить первые 4-6 городов быстро, и затем еще, иногда до 9 городов расширяюсь. На огромной карте гораздо сложнее, чем на маленькой, где играешь в 2-3 города.
В целом, да. Цива - упрощенное зеркало нашего мира