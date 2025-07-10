На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача Sid Meier's Civilization 6: Platinum Edition

Как это обычно бывает, начало новой акции совпало с анонсом Epic Games Store бесплатного подарка на следующей неделе: Civilization 6, которая будет доступна с 17 по 24 июля. Шестая часть основной серии Civilization ранее предлагалась пользователям Epic Games Store во время недельной раздачи в конце мая 2020 года. Однако в этой предстоящей акции будет другая версия, поскольку Epic Games впервые раздаёт Platinum Edition высоко оценённой критиками игры 2016 года.

Платиновое издание игры, первоначально выпущенное в конце 2019 года и продающееся по обычной цене 79,99 долларов, включает в себя Civilization 6 с дополнениями Rise and Fall и Gathering Storm. Помимо двух крупных дополнений, издание предлагает полдюжины наборов сценариев DLC, включающих викингов, Польшу, Австралию, Персию и Македонию, Нубию, а также кхмеров и Индонезию.

В ожидании Civilization 6 пользователи EGS могут получить ещё две бесплатные игры. Это Figment 2: Creed Valley и Sky Racket, которые стали доступны для добавления в библиотеку до 17 июля.

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