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Sid Meier's Civilization 6 21.10.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
8.7 2 993 оценки

На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача Sid Meier's Civilization 6: Platinum Edition

monk70 monk70

Как это обычно бывает, начало новой акции совпало с анонсом Epic Games Store бесплатного подарка на следующей неделе: Civilization 6, которая будет доступна с 17 по 24 июля. Шестая часть основной серии Civilization ранее предлагалась пользователям Epic Games Store во время недельной раздачи в конце мая 2020 года. Однако в этой предстоящей акции будет другая версия, поскольку Epic Games впервые раздаёт Platinum Edition высоко оценённой критиками игры 2016 года.

Платиновое издание игры, первоначально выпущенное в конце 2019 года и продающееся по обычной цене 79,99 долларов, включает в себя Civilization 6 с дополнениями Rise and Fall и Gathering Storm. Помимо двух крупных дополнений, издание предлагает полдюжины наборов сценариев DLC, включающих викингов, Польшу, Австралию, Персию и Македонию, Нубию, а также кхмеров и Индонезию.

В ожидании Civilization 6 пользователи EGS могут получить ещё две бесплатные игры. Это Figment 2: Creed Valley и Sky Racket, которые стали доступны для добавления в библиотеку до 17 июля.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Gridon

откопали эту древность 8 летней давности которую уже раздавали в 2020. Просто накинули сверху длц для вида чтобы хоть кто то зашел в этот лагающий лаунчер. Очередная иконка в библиотеку на 100 гигов чтобы никогда ее не запускать. Настоящий аттракцион невиданной щедрости.

6
Dark1994

Кекаю с крестьян которые как крысы на помойке тащут все подряд к себе на егс аккаунт)

5
Yoshemitsu

От души, братан.

4
Talendor3

забавно что в стиме это давно было куплено по скидке 95%

4
jax baron

КУЛЛ

3
Даздрасен Дыклоп

Прикол в том что платина неполное издание. На фул комплит денЯг не хватило?

3
Роман2006Рус

Но есть одно "но"-не заберешь с акка РФ/РБ,придется делать иностранный либо ВПН

1
Mad_cloud

Если будет доступно то будет не плохо