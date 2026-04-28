"Самый невезучий" стартовый сид в Civilization VI стал челленджем для игроков

Для поклонников Civilization VI сообщество снова устроило необычный челлендж — игроки массово тестируют «проклятый» старт, который на деле оказался не таким уж плохим.

Всё началось с поста пользователя MyGirl_LadyLuck, которая показала свою стартовую позицию: крошечный участок земли, зажатый между горами и океаном на уровне сложности «Бессмертный». Сначала это выглядело как один из худших стартов, ведь расширяться по суше невозможно — путь перекрыт природными преградами, а доступ к остальному миру открывается только после изучения мореходства.

Однако реакция сообщества оказалась противоположной ожиданиям. Вместо жалоб игроки начали разбирать ситуацию и даже повторять тот же сид у себя. Выяснилось, что у такого старта есть плюсы: отличные позиции под кампус и священное место, высокий базовый прирост науки и выгодное расположение для экономических районов.

Особенно хорошо ситуация складывается при игре за Тедди Рузвельта. Его бонус Bull Moose усиливает науку и культуру на привлекательных клетках, а горный ландшафт как раз даёт максимальные показатели привлекательности. В результате даже изолированная территория начинает работать в плюс.

Игроки подсчитали, что здесь можно создать мощный коммерческий центр с бонусом более +18 золота за счёт соседства с рекой, гаванью и столицей. При этом изоляция делает город практически неуязвимым на ранних этапах, позволяя сосредоточиться на развитии, а не на обороне.

После публикации сида и параметров карты многие начали собственные прохождения, превратив обсуждение в настоящий эксперимент. Подобные ситуации давно любимы фанатами серии: ограниченные условия заставляют оптимизировать каждую клетку и искать нестандартные решения.

Если решитесь попробовать, оптимальная стратегия — быстрый упор в науку, чтобы как можно раньше открыть мореходство и выйти за пределы изолированной зоны.

Вот и данные самого сида: