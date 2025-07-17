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Sid Meier's Civilization 6 21.10.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
8.7 3 000 оценок

В EGS бесплатно раздают полное издание Sid Meier's Civilization 6 и все DLC

Solstice Solstice

Акция продлится до 24 июля

В EGS началась новая бесплатная раздача игр. В свою библиотеку можно добавить Sid Meier’s Civilization 6 Platinum Edition. Игра недоступна в России: понадобится регион другой страны. Акция продлится до 24 июля 18:00 МСК.

Sid Meier’s Civilization 6 Platinum Edition — полное издание шестой части культового цикла стратегий. В комплект входит основная игра, дополнения Rise and Fall и Gathering Storm, а также шесть наборов загружаемых материалов, посвященных разным нациям и сценариям. Геймплей классический: игроки развивают небольшое поселение до настоящей империи, проходя все стадии становления цивилизации. В Steam 85% из более 259,7 тыс. отзывов — положительные.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить онлайн-игру в жанре «защита башни» — Legion TD 2. Акция продлится до 31 июля 18:00 МСК.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп
раздают полное издание

Какое полное? Там нет Фронтир пасса (6 ДЛЦ). Нет Фронтир пасса значит не сможешь скачать бесплатный Лидер пасс (еще 6 ДЛЦ).

Итого, в "полном" издании нет 12 ДЛЦ.

4
Whiskey_40Vol

С просторов интернета - У кого есть базовая версия игры, платинум забрать не могут. Вроде как епики в курсе уже, может решат проблему.

2
xXLavrikXx

Спасибо забрал, наверно уже решили.

Whiskey_40Vol

Забрал.

2
Whiskey_40Vol

хрен, ЕГС лег. ждать надо.

1
jax baron

у егс хрен лёг?

2
Storge

Нет, сразу отдали под Канадой.

1
NatanieLzZ Storge

мне с канадской учеткой пишет, что игра недоступна, даже без возможности ткнуть кнопку покупки.

3
Ely Maze

с впн не дает взять

1
Evialroot

У меня без проблем

HotVellin

Хоть и Была обычная Цива 6 от предыдущей раздачи Эпиков,платину всё же забрал.Через телефон браузер+ расширение Hola VPN выставил аргентину,интернет мобильный не домашняя вафля(не даёт на ней ).

1