В EGS бесплатно раздают полное издание Sid Meier's Civilization 6 и все DLC

Акция продлится до 24 июля

В EGS началась новая бесплатная раздача игр. В свою библиотеку можно добавить Sid Meier’s Civilization 6 Platinum Edition. Игра недоступна в России: понадобится регион другой страны. Акция продлится до 24 июля 18:00 МСК.

Sid Meier’s Civilization 6 Platinum Edition — полное издание шестой части культового цикла стратегий. В комплект входит основная игра, дополнения Rise and Fall и Gathering Storm, а также шесть наборов загружаемых материалов, посвященных разным нациям и сценариям. Геймплей классический: игроки развивают небольшое поселение до настоящей империи, проходя все стадии становления цивилизации. В Steam 85% из более 259,7 тыс. отзывов — положительные.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить онлайн-игру в жанре «защита башни» — Legion TD 2. Акция продлится до 31 июля 18:00 МСК.