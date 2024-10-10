"Я почти гроссмейстер": Марк Цукерберг наиграл тысячу часов в Civilization и планирует стримы на Twitch

Похоже, Марку Цукербергу не дает покоя слава Илона Маска, который собрал на стриме игры в Diablo 4 миллионы просмотров (хотя и там все прошло не так гладко).
В новом интервью (через Dexerto) гендиректор Meta признался, что мечтает однажды запустить собственный канал на Twitch с игровыми стримами — и в частности любимой Civilization, в которую он наиграл более тысячи часов
На днях жена взглянула на мою учетную запись Steam и сказала:
Что?! Ты играл в это больше тысячи часов?, — сказал Цукерберг.
Марк добавляет, что близок к статусу гроссмейстера в Civilization, и сомневается, что кто-то в мире его победит. Однажды он планирует запустить трансляцию на Twitch, чтобы доказать это.
Думаю, что в какой-то момент я должен сделать трансляцию на Twitch, где играю с кем-то. Я почти уверен, что близок к статусу гроссмейстера, и был бы удивлен, если бы кто-то в мире меня победил.
Цукерберг играл в Civilization еще со средней школы, и рассказывал, что она вдохновила его стать инженером. Он также играл в стратегию в то самое время, когда получил электронное письмо от Гарварда.
Сколько из вас точно помнят, где были и что делали, когда получили электронное письмо с уведомлением о поступлении в Гарвард? Я играл в видеоигру Civilization, — сказал он.
Civilization была разработана в 1991 году Сидом Майером и Брюсом Шелли и впоследствии расширилась в целую серию. В играх вы выступаете в роли лидера определенной цивилизации (нации) и ведет ее от каменного века до космической эры: основываете и развиваете города, развиваете науки и технологии, культуру и религии, дипломатические отношения и тому подобное.
На данный момент вышло шесть частей игры, тогда как Civilization 7 дебютирует 11 февраля 2025 года — возможно, именно релиз подтолкнет Цукерберга к стримерству.
"Рептилоиды играют с цивилизацей".
Главное чтобы он в Hoi4 не играл
"Цивилизация против Ящеров"
А этим евреям всё и всего мало:-)
Скоро и на онлифанс зароботок подключит
дебич)
Завидовать плохо
ну получается что деньги не главное в жизни, ведь практически любой может потратить пол жизни на циву))
Деньги для таких людей - главное. Остальное - развлекалово.Впрочем,в магазине без денег и хлеба не дадут. Разве что в хлебало...
Я к тому, что совершенно не обязательно быть богатым, чтоб получать удовольствием от жизни, богатство - ложная ценность)
Победить его в циве?) Он вкурсе вообще что есть еще игры от парадоксов против которых цива по сложности это детский сад, вторая ясельная группа?!
На днях жена взглянула на мою учетную запись Steam и сказала:
там точно жена а не муж?
Черт дурной- лучше бы занялся блокировкой рекламы- как не зайду, то шлюхи, то грибы, то трава