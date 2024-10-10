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Sid Meier's Civilization 6 21.10.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
8.7 2 553 оценки

"Я почти гроссмейстер": Марк Цукерберг наиграл тысячу часов в Civilization и планирует стримы на Twitch

Solstice
Новости

Похоже, Марку Цукербергу не дает покоя слава Илона Маска, который собрал на стриме игры в Diablo 4 миллионы просмотров (хотя и там все прошло не так гладко).

В новом интервью (через Dexerto) гендиректор Meta признался, что мечтает однажды запустить собственный канал на Twitch с игровыми стримами — и в частности любимой Civilization, в которую он наиграл более тысячи часов

На днях жена взглянула на мою учетную запись Steam и сказала:

Что?! Ты играл в это больше тысячи часов?, — сказал Цукерберг.

Марк добавляет, что близок к статусу гроссмейстера в Civilization, и сомневается, что кто-то в мире его победит. Однажды он планирует запустить трансляцию на Twitch, чтобы доказать это.

Думаю, что в какой-то момент я должен сделать трансляцию на Twitch, где играю с кем-то. Я почти уверен, что близок к статусу гроссмейстера, и был бы удивлен, если бы кто-то в мире меня победил.

Цукерберг играл в Civilization еще со средней школы, и рассказывал, что она вдохновила его стать инженером. Он также играл в стратегию в то самое время, когда получил электронное письмо от Гарварда.

Сколько из вас точно помнят, где были и что делали, когда получили электронное письмо с уведомлением о поступлении в Гарвард? Я играл в видеоигру Civilization, — сказал он.

Civilization была разработана в 1991 году Сидом Майером и Брюсом Шелли и впоследствии расширилась в целую серию. В играх вы выступаете в роли лидера определенной цивилизации (нации) и ведет ее от каменного века до космической эры: основываете и развиваете города, развиваете науки и технологии, культуру и религии, дипломатические отношения и тому подобное.

На данный момент вышло шесть частей игры, тогда как Civilization 7 дебютирует 11 февраля 2025 года — возможно, именно релиз подтолкнет Цукерберга к стримерству.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ZAUSA

"Рептилоиды играют с цивилизацей".

12
Генерал Анатолий

Главное чтобы он в Hoi4 не играл

0
Ellie Williams

"Цивилизация против Ящеров"

0
KIIIL
6
AchingGarrison

А этим евреям всё и всего мало:-)

2
HellowRainbow

Скоро и на онлифанс зароботок подключит

-1
ze1n_82

дебич)

0
Sir Walter

Завидовать плохо

0
Floww

ну получается что деньги не главное в жизни, ведь практически любой может потратить пол жизни на циву))

0
AchingGarrison

Деньги для таких людей - главное. Остальное - развлекалово.Впрочем,в магазине без денег и хлеба не дадут. Разве что в хлебало...

1
Floww AchingGarrison

Я к тому, что совершенно не обязательно быть богатым, чтоб получать удовольствием от жизни, богатство - ложная ценность)

0
Miero

Победить его в циве?) Он вкурсе вообще что есть еще игры от парадоксов против которых цива по сложности это детский сад, вторая ясельная группа?!

0
Ellie Williams

На днях жена взглянула на мою учетную запись Steam и сказала:

Что?! Ты играл в это больше тысячи часов?, — сказал Цукерберг.

там точно жена а не муж?

0
Alex Row

Черт дурной- лучше бы занялся блокировкой рекламы- как не зайду, то шлюхи, то грибы, то трава

0