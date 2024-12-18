Аболиционистка Гарриет Табмен станет новым лидером в Civilization 7 - её отряды будут мастерски действовать в лесах

В Civilization 7 появится необычный лидер — Гарриет Табмен, американская героиня, которая в XIX веке спасла около 70 человек из рабства. Действовала она невероятно смело: создала целую сеть тайных убежищ, известную как «Подземная железная дорога», и лично проводила беглецов через леса и болота. А во время Гражданской войны в США и вовсе работала разведчицей.

В игре её уникальные способности отражают реальную историю — отряды Табмен свободно передвигаются через любую растительность, а все шпионские операции приносят на 50% больше пользы. Кроме того, разработчики сделали её сильным дипломатом, что тоже неудивительно — после войны Табмен активно боролась за права женщин.

Познакомиться с этой личностью в роли лидера цивилизации можно будет уже 11 февраля — игра выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One и Nintendo Switch.