Аболиционистка Гарриет Табмен станет новым лидером в Civilization 7 - её отряды будут мастерски действовать в лесах

В Civilization 7 появится необычный лидер — Гарриет Табмен, американская героиня, которая в XIX веке спасла около 70 человек из рабства. Действовала она невероятно смело: создала целую сеть тайных убежищ, известную как «Подземная железная дорога», и лично проводила беглецов через леса и болота. А во время Гражданской войны в США и вовсе работала разведчицей.
В игре её уникальные способности отражают реальную историю — отряды Табмен свободно передвигаются через любую растительность, а все шпионские операции приносят на 50% больше пользы. Кроме того, разработчики сделали её сильным дипломатом, что тоже неудивительно — после войны Табмен активно боролась за права женщин.
Познакомиться с этой личностью в роли лидера цивилизации можно будет уже 11 февраля — игра выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One и Nintendo Switch.
Ахаха чёрная Нигер щет гатдемит
Я из Тулы. Города Героя. Работал на оборонных производствах и приносил пользу стране.
Белый, люблю женщин и в планах рождение ребенка. Каждую зарплату скидываю часть суммы родителям. Включено Яндекс округление при регулярных поездках на такси.
в лесах велик тыреть мастерски
Опять древние века и средневековье ? Игра как обычно закончится подойдя к уровням современной цивилизации ?
// Григорий Гладков
Рейджер ниггер? Где то (Патфайндер) я это уже видел.
Судя по образу этой чумазой мать терезы в косыночке, её отряды должны мастерски действовать не в лесах, а на плантациях. По сбору кофе, например.
а ты где то в сибири на лесах. Напомнить когда крепостное отменили? кто то из твоих предков тоже был таким, и чумазым не менее из за грязи. Но это ж другое, так? Чего ж это не банят таких как ты?
ща налетят тупые расисты в коменты
Чойта тупые. Вполне себе разумные расисты. Это всякие белые, прыщавые "борцы за права негров" - тупые.
ты знаешь что деды в том числе и против расизма воевали? А теперь их внучок ид=от топит за высшую расу
За какой против расизма шавка? Так и представляю бегут в атаку с криками "Нет расизму, жизни черных важны, освободим ниггеров Луизианы!"
воевали против идеологии нацизма, в которую входит тот же расизм, думай головой...