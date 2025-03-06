Авторы Civilization 7 наняли в команду известного моддера для дальнейшей работы над игрой

Студия Firaxis, работающая над Civilization 7, привлекла к команде разработчиков легендарного моддера серии — Сукрита 'Act' Тана.

Тан давно известен в сообществе фанатов Civilization благодаря своим модификациям, упрощающим интерфейс и добавляющим полезные функции. Его работы, начиная с Civilization V, пользовались огромной популярностью. Например, он адаптировал свои моды и для Civilization 6, а недавно — и для седьмой части.

Геймеры на Reddit встретили эту новость с энтузиазмом, надеясь, что Тан сможет улучшить игру. Напомним, что первые отзывы о Civilization 7 были смешанными: рейтинг в Steam держится на уровне 50%, а часть аудитории разочарована новыми механиками.

Вопрос остается открытым: продолжит ли Тан создавать моды? Сам он признает, что в команде разработчиков работать сложнее, чем моддером-одиночкой. Тем временем, Civilization 7 получила обновление 1.1.0 с множеством улучшений.