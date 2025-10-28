Авторы Civilization 7 прислушались к фанатам: все эпохи игры можно будет пройти за одну цивилизацию

Firaxis официально объявила о начале работы над долгожданной функцией для Civilization 7 — возможностью проходить игру за одну цивилизацию на протяжении всех эпох. Этот запрос фанатов висел над серией с момента релиза, и теперь разработчики решили наконец ответить на многолетние жалобы сообщества. В обновлении, распространяемом через 2K, Firaxis уточняет, что сейчас тестируются механики непрерывной игры за одну цивилизацию, а окончательная реализация будет зависеть от отзывов игроков.

С момента выхода Civilization 7 игра пережила несколько крупных апдейтов: переработку интерфейса, балансировочные правки и добавление новых функций. Однако самым спорным нововведением стала механика смены цивилизаций, уникальная для седьмой части. Игроки вынуждены были менять государства по мере прохождения эпох, что существенно отличалось от классической формулы серии. Для многих поклонников это стало непреодолимым барьером — старые фанаты, привыкшие вести одну цивилизацию через всю историю, просто отказывались играть.

Теперь Firaxis предлагает опцию «одна цивилизация», которая позволит выбрать любую на старте и вести её через все эпохи. Этот шаг может стать ключевым для возвращения игроков, разочарованных навязанной сменой цивилизаций. В то же время он приходит довольно поздно: на текущий момент 24-часовой пик игроков в Civ 7 на SteamDB составляет всего 7 654 человека. Для сравнения, у Civ 6 этот показатель равен 36 929, а у Civ 5 — 16 511. Очевидно, что Civ 7 страдает от катастрофически низкой популярности.

Разработчики позиционируют нововведение как попытку спасти игру и привлечь хотя бы часть потерянной аудитории. Игроки смогут выбирать цивилизацию из любой эпохи и проходить с ней весь исторический путь, что возвращает франшизе классический геймплей. Несмотря на это, остается вопрос: сможет ли данная опция вдохнуть жизнь в проект, который изначально оттолкнул своих фанатов непривычной механикой.

Пока точная дата внедрения функции неизвестна, а Firaxis планирует полагаться на обратную связь сообщества для оптимальной реализации. Для многих игроков анонс выглядит как последняя попытка сохранить интерес к Civilization 7, которая в момент релиза была одной из самых ожидаемых игр года, но теперь рискует остаться в истории как один из самых спорных экспериментов серии.