Авторы Civilization VII раздают первое DLC бесплатно - успей получить Tides of Power до января

Студия Firaxis объявила о начале бесплатного периода для загрузки первого DLC «Tides of Power» для Sid Meier’s Civilization VII. Получить дополнение можно до 5 января 2026 года, 15:59 по московскому времени, после чего за контент придётся заплатить. Первая часть набора добавляет в игру знаменитого пирата Эдварда Тича, более известного как Чёрная Борода, а также две новые цивилизации — Тонга и Республику Пиратов. Остальной контент, включая Исландию, Османскую империю и нового лидера Сайиду аль-Хурру, выйдет в январе 2026 года. DLC доступно на всех платформах: Steam, PlayStation Store, Xbox Store и Nintendo eShop.

«Tides of Power» привносит морскую и пиратскую тематику. Чёрная Борода обладает уникальной способностью морских юнитов пересекать границы других цивилизаций, грабить торговые пути и атаковать флоты без объявления войны. Республика Пиратов делает ставку на захват чужих поселенцев, а Тонга получает бонусы для городов на побережье. В полном наборе планируется 4 чуда света — Великий маяк, Нан-Мадол, Большая Голубая дыра и Мапуа Ваэа Блоухоулс.

Несмотря на прохладный приём базовой версии Civilization VII, DLC уже получает положительные отклики. В Steam «Tides of Power» имеет 78% положительных отзывов, а на PlayStation Store средний рейтинг составляет 4.91/5. Firaxis также выпустила обновление 1.3.0, которое улучшает баланс и вводит новые механики, хотя долгожданная возможность игры за одну цивилизацию пока остаётся на стадии тестирования.

Серия Civilization остаётся одной из самых влиятельных стратегий в истории — первая часть вышла в 1991 году, а франшиза продана миллионами копий по всему миру. Бесплатный период для получения «Tides of Power» — отличная возможность опробовать новые морские стратегии и пиратские приключения, не тратя ни копейки.