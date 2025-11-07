Авторы Civilization VII раздают первое DLC бесплатно - успей получить Tides of Power до января

Студия Firaxis объявила о начале бесплатного периода для загрузки первого DLC «Tides of Power» для Sid Meier’s Civilization VII. Получить дополнение можно до 5 января 2026 года, 15:59 по московскому времени, после чего за контент придётся заплатить. Первая часть набора добавляет в игру знаменитого пирата Эдварда Тича, более известного как Чёрная Борода, а также две новые цивилизации — Тонга и Республику Пиратов. Остальной контент, включая Исландию, Османскую империю и нового лидера Сайиду аль-Хурру, выйдет в январе 2026 года. DLC доступно на всех платформах: Steam, PlayStation Store, Xbox Store и Nintendo eShop.
«Tides of Power» привносит морскую и пиратскую тематику. Чёрная Борода обладает уникальной способностью морских юнитов пересекать границы других цивилизаций, грабить торговые пути и атаковать флоты без объявления войны. Республика Пиратов делает ставку на захват чужих поселенцев, а Тонга получает бонусы для городов на побережье. В полном наборе планируется 4 чуда света — Великий маяк, Нан-Мадол, Большая Голубая дыра и Мапуа Ваэа Блоухоулс.
Несмотря на прохладный приём базовой версии Civilization VII, DLC уже получает положительные отклики. В Steam «Tides of Power» имеет 78% положительных отзывов, а на PlayStation Store средний рейтинг составляет 4.91/5. Firaxis также выпустила обновление 1.3.0, которое улучшает баланс и вводит новые механики, хотя долгожданная возможность игры за одну цивилизацию пока остаётся на стадии тестирования.
Серия Civilization остаётся одной из самых влиятельных стратегий в истории — первая часть вышла в 1991 году, а франшиза продана миллионами копий по всему миру. Бесплатный период для получения «Tides of Power» — отличная возможность опробовать новые морские стратегии и пиратские приключения, не тратя ни копейки.
И даром не надо.
Начнем с того, что нужно найти тех у кого эта пародия на цивилизацию есть чтобы длс можно было использовать.
Так стоп.. 7? Я чет выпал из жизни. Зачем они сделали 7 часть? Пятой же было достаточно
Я бы выступил в защиту игры все же. На старте она была полным помоищем. Оптимизация 0, механики вырезаны. Короче выпустили какой-то Альфа пререлиз недобилд. Прошел игру 2 раза с момента выхода версии 1.3.0 и должен сказать, что уже почти хорошо играется, а по производительности и отсутствию фризов полностью по моему исправили. Есть ещё недостатки конечно по балансу, мелочам и т.д., но прям играбельно для меня стало, даже после 500 часов в civ5. Геймплей что-то среднее между 5,6 и humankind. Я бы если делал топ, уже сказал бы, что она на втором месте для меня после пятерки, но судя по работе над ошибками от разработчиков может обойти и пятерку на первом месте через годик. Но они уже конечно вряд ли выйдут с этой игрой в фавориты из-за конченного старта.
P.S.Тут конечно стоит учитывать, что гуляла новость о том, что допиливать игру некоторое время назад пригласили топ модеров)