Чёрная Борода швартуется в Civilization VII - пират станет новым лидером в обновлении Tides of Power

Разработчики Sid Meier’s Civilization VII представили первый крупный набор контента под названием Tides of Power, релиз которого состоится 4 ноября. Игроки смогут забрать DLC бесплатно до 5 января, а главной звездой обновления станет легендарный пират Эдвард Тич, более известный под прозвищем Чёрная Борода.

В трейлере, сопровождающем анонс, разработчики показали нового лидера — его образ вдохновлён мифами о самом грозном корсаре всех времён. Густая борода с тлеющими фитилями, капитанская треуголка, перстни и сабля за плечом — Чёрная Борода выглядит именно так, каким его описывали легенды.

Особенность пирата в геймплее — агрессивная морская политика. Его юниты могут нападать на корабли любых несоюзных держав без официального объявления войны, а победы над ними приносят золото, величина которого зависит от силы поверженного судна. Более того, побеждённые корабли можно захватывать и включать в собственный флот. Однако есть и обратная сторона — содержание морских юнитов обходится дороже, чем у других лидеров.

Sid Meier’s Civilization VII — глобальная стратегия, где игроки развивают цивилизации, исследуют технологии, торгуют, сражаются и пишут собственную историю человечества. Игра вышла 11 февраля 2025 года и доступна на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Switch 2. Несмотря на смешанные отзывы (47% положительных в Steam), дополнение обещает вдохнуть в игру новую жизнь и добавить немного настоящего пиратского безумия.