Civilization 7 еще не вышла, а игрок уже умудрился сломать ключевую механику стратегии

Новая часть легендарной глобальной стратегии Civilization 7 обещает массу интересных механик, включая возможность "смешивать" лидеров и цивилизации для получения уникальных бонусов. За две недели до выхода игры избранные энтузиасты уже тестируют границы ее возможностей — и находят весьма забавные ошибки.

Так, YouTuber Drongo, получивший доступ к превью-версии , решил испытать игру на прочность. Сосредоточившись на наращивании продовольственных и демографических показателей, он создал комбинацию, которая оказалась для Civilization 7 слишком сложной. С помощью Конфуция как лидера и цивилизации Кхмеров он смог достичь таких масштабов прироста еды, что система попросту перестала корректно работать.

На 98-м ходу его столица перестала расти, а требуемое количество еды для появления нового жителя превратилось в... отрицательное значение — минус 1112 еды. Причина ошибки пока неизвестна, но разработчики из Firaxis наверняка уже работают над решением проблемы.

Вот лишь часть из того, что Drongo использовал для "поломки" механики игры:

Лидерская способность Конфуция увеличивает прирост населения на 25%;

Уникальная механика Кхмеров позволяет строить урбанистические районы без потери природных ресурсов;

Усовершенствование "Барай" Кхмеров повышает производство еды на речных территориях;

Особый гражданский закон увеличивает прирост населения в столице.

На момент сбоя Drongo производил 263.5 еды за ход, что в несколько раз превышает показатели обычных игроков в тех же условиях.

Тем временем Firaxis готовится к официальному запуску Civilization 7. По случаю релиза компания проведет специальный турнир, в котором примут участие известные стримеры и профессиональные игроки. Это событие станет хорошей возможностью для демонстрации новых возможностей игры.

Напомним, что релиз Civilization 7 состоится 11 февраля 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.