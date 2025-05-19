Civilization 7 критикуют, но в Take-Two уверены: "всё идёт по плану"

Несмотря на противоречивый запуск, Civilization 7 остаётся одной из самых обсуждаемых стратегий 2025 года. На данный момент в Steam игра собрала около 50% положительных отзывов, вызвав бурные споры среди фанатов. Одни хвалят упрощение механик, другие обвиняют разработчиков в потере глубины и превращении легендарной серии в «предсказуемую пошаговую стратегию».

Однако генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник настроен спокойно. В интервью GamesIndustry.biz он напомнил, что подобная реакция сопровождает почти каждую новую часть Civilization. По его словам, «всегда находятся игроки, привязанные к предыдущим играм, которым сложно принять перемены».

Зельник признал, что старт у седьмой части вышел неровным, и подчеркнул: «Мы выпускаем обновления, устраняем проблемы, и цикл продаж становится очень длинным. Люди снова влюбляются в игру». Он также отметил, что продажи идут хорошо, и выразил уверенность, что со временем и критики пересмотрят своё мнение.

Take-Two верит, что Civilization 7 найдёт своего игрока — как и её предшественницы.