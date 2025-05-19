ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
6.7 188 оценок

Civilization 7 критикуют, но в Take-Two уверены: "всё идёт по плану"

butcher69 butcher69

Несмотря на противоречивый запуск, Civilization 7 остаётся одной из самых обсуждаемых стратегий 2025 года. На данный момент в Steam игра собрала около 50% положительных отзывов, вызвав бурные споры среди фанатов. Одни хвалят упрощение механик, другие обвиняют разработчиков в потере глубины и превращении легендарной серии в «предсказуемую пошаговую стратегию».

Однако генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник настроен спокойно. В интервью GamesIndustry.biz он напомнил, что подобная реакция сопровождает почти каждую новую часть Civilization. По его словам, «всегда находятся игроки, привязанные к предыдущим играм, которым сложно принять перемены».

Зельник признал, что старт у седьмой части вышел неровным, и подчеркнул: «Мы выпускаем обновления, устраняем проблемы, и цикл продаж становится очень длинным. Люди снова влюбляются в игру». Он также отметил, что продажи идут хорошо, и выразил уверенность, что со временем и критики пересмотрят своё мнение.

Take-Two верит, что Civilization 7 найдёт своего игрока — как и её предшественницы.

0
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Отстой а не игра, хорошо что я её не покупал // Константин Шерихов

1
Лихо лесное

Еще не взломали?

Scerkrou7

Нет, и не в ближайшее будущее. Забудь или купи офлайн. Там денува, ее не ломают

PolGhost

Да каждую новую Циву критиковали. Вышла 5я, ее критиковали и писали, мол 4я лучше и вообще супер. Вышла 6я, аналогично писали уже про 5ю. Вот вышла 7я и аналогично пишут уже про 6ую