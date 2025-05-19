Civilization 7 критикуют, но в Take-Two уверены: "всё идёт по плану"

Несмотря на противоречивый запуск, Civilization 7 остаётся одной из самых обсуждаемых стратегий 2025 года. На данный момент в Steam игра собрала около 50% положительных отзывов, вызвав бурные споры среди фанатов. Одни хвалят упрощение механик, другие обвиняют разработчиков в потере глубины и превращении легендарной серии в «предсказуемую пошаговую стратегию».
Однако генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник настроен спокойно. В интервью GamesIndustry.biz он напомнил, что подобная реакция сопровождает почти каждую новую часть Civilization. По его словам, «всегда находятся игроки, привязанные к предыдущим играм, которым сложно принять перемены».
Зельник признал, что старт у седьмой части вышел неровным, и подчеркнул: «Мы выпускаем обновления, устраняем проблемы, и цикл продаж становится очень длинным. Люди снова влюбляются в игру». Он также отметил, что продажи идут хорошо, и выразил уверенность, что со временем и критики пересмотрят своё мнение.
Take-Two верит, что Civilization 7 найдёт своего игрока — как и её предшественницы.
Отстой а не игра, хорошо что я её не покупал // Константин Шерихов
Еще не взломали?
Нет, и не в ближайшее будущее. Забудь или купи офлайн. Там денува, ее не ломают
Да каждую новую Циву критиковали. Вышла 5я, ее критиковали и писали, мол 4я лучше и вообще супер. Вышла 6я, аналогично писали уже про 5ю. Вот вышла 7я и аналогично пишут уже про 6ую