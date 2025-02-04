Civilization 7 не обрадует игроков на ПК высокой производительностью даже с мощным железом

Civilization 7 столкнулась с серьезными проблемами в области оптимизации. Как показывают недавний анализ от журналистов, даже на мощных игровых ПК стратегия демонстрирует нестабильную производительность, неожиданно нагружая как процессор, так и видеокарту. Это сильно удручает, учитывая уровень графики в играх серии Civilization и недавнее показатели отличной оптимизации в Kingdom Come: Deliverance 2.

Как и большинство 4X-игр, новая часть Civilization требует высокой вычислительной мощности для обработки ходов ИИ. Однако на этот раз ситуация усугубляется тем, что игра резко меняет нагрузку между ЦП и графическим процессором. Пока камера неподвижна, основная нагрузка ложится на видеокарту, но при смене ракурса или переходе к действиям соперников частота кадров падает в разы, так как процессор начинает просчитывать изменения на карте.

Наглядно проблему можно увидеть в ролике ниже:

Тесты показывают, что даже на Ryzen 9 9900X и GeForce RTX 4070 Ti частота кадров может варьироваться от 208 fps до всего 52 fps при смене камеры. В 4K-разрешении средний fps падает почти вдвое, но просадки остаются такими же сильными. А в поздних стадиях партии время обработки ходов растягивается на минуты, причем разница между шестилетним Core i7-9700K и новейшим Ryzen 9 9900X составляет всего четыре секунды.

Напомним, ранее стало известно, что разработчики изменили систему дипломатии после личного поражения главы проекта в сетевом матче.

Релиз Civilization 7 намечен на 11 февраля 2025 года для ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. Критики приняли стратегию сдержанно — средняя оценка составляет 80 баллов на Metacritic и 82 на OpenCritic. Игрокам же остается лишь надеяться на исправления нестабильной оптимизации в будущих патчах.