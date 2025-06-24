Civilization 7 получила крупный патч 1.2.2: большие карты, улучшение интерфейса и больше игровых настроек

Разработчики выпустили масштабный патч 1.2.2 для Sid Meier's: Civilization 7, который стал одним из самых значительных с момента релиза игры в феврале. Обновление уже доступно на всех платформах, кроме Nintendo Switch — его выпуск для этой консоли отложен из-за технических особенностей. Ключевые изменения в обновлении:

Добавление больших и огромных карт всех типов: функция, которую особенно ждало сообщество. При этом в мультиплеере сохраняется ограничение в 8 игроков даже на увеличенных картах. Разработчики предупреждают, что для комфортной игры на расширенных картах потребуются более мощные системы, возможны замедления загрузки и снижение производительности. На оригинальной версии Nintendo Switch поддержка карт увеличенного размера отсутствует.

Больше игровых настроек: появилась возможность отключать систему "Пути Наследия" и детально настраивать поведение ИИ. Для углубления геймплея добавлены новые бонусы, влияющие на развитие религии и городов.

Изменение интерфейса: экраны загрузки теперь содержат больше полезной информации. Озвучка игры пополнилась новыми репликами в исполнении актрисы Гвендолин Кристи.

Важным новшеством стала интеграция с Steam Workshop, значительно упрощающая процесс установки модификаций. Разработчики планируют предоставить сообществу набор инструментов для создания собственного контента.

Помимо этого, обновление включает десятки корректировок в работе ИИ, балансе игровых механик, пользовательском интерфейсе и карточных событиях. Полный перечень изменений доступен в официальных патч-нотах разработчиков.

Полный список изменений доступен по ссылке.