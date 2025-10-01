Civilization 7 получила масштабное обновление 1.2.5: новые карты, усиленный Наполеон и улучшенный интерфейс

Firaxis выпустила крупное обновление 1.2.5 для Civilization 7, которое добавляет новые карты, переработанный интерфейс строительства и серьёзные изменения баланса. Игроков ждут два новых типа карт: Континенты и Острова и Пангея и Острова, созданные с использованием улучшенной генерации ландшафта на основе диаграмм Вороного. Старший графический инженер Кен Пруйксма рассказал, что технология позволяет формировать более реалистичные материки и острова, делая каждый старт уникальным.
Также в игру добавлены два новых типа городов-государств: экспансионистские и дипломатические. Первые фокусируются на росте населения через захват территорий и добычу пищи, вторые — на счастье граждан и дипломатических бонусах. Получение статуса сюзерена теперь даёт новые преимущества, а существующие бонусы были переработаны.
Балансировка коснулась экономики: содержание крупных армий стало дороже, а расходы золота в поздних эпохах увеличились, что снижает ценность драгоценных металлов в современное время. Особое внимание уделено Наполеону: форма Император даёт большие награды за использование санкций, а Революционер зарабатывает больше культуры в битвах.
Интерфейс строительства получил долгожданное обновление: теперь игроки видят числовые эффекты изменения тайлов ещё до их применения, что облегчает стратегическое планирование. Разработчики отмечают, что баланс-патч 1.2.5 — только первый шаг, и в будущем появятся дополнительные корректировки экономики и механик игры.
Обновление делает Civilization 7 более стратегически насыщенной, позволяя игрокам точнее планировать развитие империй и испытать новые тактические возможности на разнообразных картах.
Скидка в 30% и *смешанные* отзывы говорят о том, что покупать пока это рано. XD
.
зачем вообще покупать таблицы ексель? что бы глаза сломать? не не надо.
Цива так-то не про таблицы эксель :/
Ты с другими играми путаешь
Спасибо, но нам и в пятой Циве хорошо.
Каждому своё. Мне 3-ки хватает😎
Пока все крупные дополнения и плюхи не выйдут, покупать это нет причин, спокойно сидим на 5-6 части. А к тому моменту, может и пиратский флаг поднимут :)