Civilization 7 получила обновление 1.1.0 с важными улучшениями

Firaxis выпустила обновление 1.1.0 для Sid Meier’s Civilization 7, которое исправляет ошибки, улучшает пользовательский интерфейс, баланс игры и ИИ. Разработчики учли обратную связь от сообщества, так как после релиза многие критиковали игру за недоработки.
Что нового?
- Новое чудо природы — Бермудский треугольник (бесплатно для всех).
- Улучшен интерфейс и исправлены ошибки.
- Переработан культурный путь и условия победы — теперь ИИ станет серьезным соперником.
- Изменения в религии — Священные города можно преобразовывать в Эпоху Исследований.
- Флот теперь уничтожает прибрежные независимые державы.
- Исправлены баги в мультиплеере, добавлена поддержка друзей через 2K-аккаунт.
Следующее крупное обновление 1.1.1 выйдет 25 марта, а 1.2.0 запланировано на апрель.
Это не исправит, фундаментальные проблемы. Кто придумал, обнулять армию и число жителей каждую новую эпоху. Я мог готовится к атаке и у меня просто все забрали. Максимум развития это примерно 60-70 годы. Где современность ? Где сверхзвуковые ракеты и современная техника. Я люблю цивилизацию. 5 прекрасная, 6 по хуже, но тоже хорошая. Но, это подделка, с закосом под Humankind, просто позорище от фираксис