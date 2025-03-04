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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
6.7 149 оценок

Civilization 7 получила обновление 1.1.0 с важными улучшениями

butcher69
Новости

Firaxis выпустила обновление 1.1.0 для Sid Meier’s Civilization 7, которое исправляет ошибки, улучшает пользовательский интерфейс, баланс игры и ИИ. Разработчики учли обратную связь от сообщества, так как после релиза многие критиковали игру за недоработки.

Что нового?

  • Новое чудо природы — Бермудский треугольник (бесплатно для всех).
  • Улучшен интерфейс и исправлены ошибки.
  • Переработан культурный путь и условия победы — теперь ИИ станет серьезным соперником.
  • Изменения в религии — Священные города можно преобразовывать в Эпоху Исследований.
  • Флот теперь уничтожает прибрежные независимые державы.
  • Исправлены баги в мультиплеере, добавлена поддержка друзей через 2K-аккаунт.

Следующее крупное обновление 1.1.1 выйдет 25 марта, а 1.2.0 запланировано на апрель.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Scerkrou7

Это не исправит, фундаментальные проблемы. Кто придумал, обнулять армию и число жителей каждую новую эпоху. Я мог готовится к атаке и у меня просто все забрали. Максимум развития это примерно 60-70 годы. Где современность ? Где сверхзвуковые ракеты и современная техника. Я люблю цивилизацию. 5 прекрасная, 6 по хуже, но тоже хорошая. Но, это подделка, с закосом под Humankind, просто позорище от фираксис

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