Civilization 7 получит бесконечный режим в обновлении 1.2.0

Firaxis Games готовится выпустить крупное обновление 1.2.0 для Civilization 7, которое добавит долгожданный бесконечный режим One More Turn. Патч выйдет 22 апреля и позволит игрокам продолжать своё прохождение даже после достижения победы, превращая игру в практически бесконечную стратегию.

После окончания игры игроки смогут исследовать мир, развивать своё государство и открывать кинематографические сцены, однако не смогут получить новые победы — они уже достигнуты. Эпохальный прогресс будет заморожен на 100%, но разблокировка путей наследия и достижений продолжится. Важно, что опция One More Turn включается при старте новой партии — так игроки заранее определяют, хотят ли они «играть вечно».

Также в обновлении появится Teams Multiplayer — командный режим, где союзники смогут делиться картой, дипломатической информацией и результатами побед. Это придаст мультиплееру больше тактической глубины.

Среди прочих нововведений — балансировка ресурсов, улучшения пользовательского интерфейса, снижение частоты стихийных бедствий, автоочереди на исследования, а также функция «починить всё». Firaxis пообещала, что в будущем игроки также получат автоисследование, расширенные настройки, новые карты и поддержку Steam Workshop.