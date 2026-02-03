Civilization 7 получит масштабное обновление - Firaxis хочет, чтобы стратегия выдержала "Испытание временем"

11 февраля Civilization 7 отметит свою первую годовщину. Однако последние двенадцать месяцев были исключительно сложными для Firaxis Games. Последняя часть культовой серии 4X-стратегий была встречена игроками довольно прохладно, и её популярность почти с самого начала отставала от популярности её предшественниц.

Однако разработчики не собирались сдаваться. С момента запуска Firaxis Games постоянно вносила изменения для балансировки игрового процесса и улучшения качества игры, и следующее крупное обновление, 1.3.2, выйдет «скоро». Разработчики обсудили предстоящие новые функции и планы на будущее в специальном юбилейном видео.

В видео выступил Эд Бич, креативный директор франшизы Civilization. Он подчеркнул, что прошлый год был временем напряжённой работы команды, основанной на отзывах сообщества. Предложения игроков напрямую повлияют на дальнейшее развитие седьмой части, гарантируя, что игра в конечном итоге станет привлекательной как для ветеранов серии, так и для новичков.

Обновление 1.3.2 принесет, среди прочего, расширенные контекстные подсказки, улучшения баланса для некоторых цивилизаций (включая Францию, Дай Вьет и Моголов) и изменения в поведении ИИ в дипломатии.

Также будут внесены механические улучшения — прибрежные набеги будут перестроены, чтобы напоминать морские грабежи, а новый фильтр привлекательности местности позволит игрокам быстрее оценивать, где строить, чтобы повысить счастье граждан.

В честь первой годовщины разработчики также подготовили приятный сюрприз. Гильгамеш, знакомый поклонникам предыдущих частей серии, будет выпущен бесплатно с обновлением 1.3.2. Помимо нового лидера, игроки также получат юбилейные косметические предметы — значок профиля, баннер и титул — которые будут автоматически доступны после загрузки обновления.

Firaxis Games официально анонсировала масштабное обновление Test of Time. Оно выйдет весной 2026 года и призвано устранить самые серьёзные критические замечания в адрес седьмой части серии.

Ключевой новой особенностью, анонсированной в прошлом году, является возможность управлять одной цивилизацией на протяжении всех эпох. Игроки по-прежнему смогут переключаться между нациями при переходе между эпохами, но это решение станет полностью необязательным. Каждая цивилизация сохранит свою «пиковую эпоху», а вне её получит упрощённый набор бонусов и доступ к новым деревьям управления, поддерживаемым системой синкретизма, которая позволяет заимствовать уникальные юниты или инфраструктуру у других наций.

Условия победы также будут тщательно переработаны. Вместо жёстких путей развития игроки с самого начала будут стремиться к доминированию в одной из четырёх областей: военной, экономической, культурной или научной (это шаг назад и шаг ближе к тому, что предлагали предыдущие части серии). Между тем, «Пути наследия», ненавидимые некоторыми членами сообщества, полностью исчезнут, уступив место новой, гораздо более гибкой системе триумфов, разработанной для поощрения разнообразных стилей игры без какого-либо «ручного» руководства.