Civilization 7 выйдет на iPhone, iPad и Mac

2K Games и Firaxis Games объявили, что уже 5 февраля стратегия Civilization 7 выйдет на платформах Apple — игра станет доступна на iPhone, iPad и Mac. Тайтл будет выпущен в формате Arcade Edition в сервисе Apple Arcade. Размер билда составит 3,5 ГБ. Русские субтитры в наличии.
Игроков ждет интуитивно понятное сенсорное управление на портативных устройствах, а также поддержка мыши и контроллера — как для MacOS, так и для iOS. Авторы подчеркнули, что большая и огромная карты будут доступны только на девайсах с более чем 8 ГБ ОЗУ.
Civilization 7 на iPhone
Civilization 7: Arcade Edition выйдет на устройствах Apple с рядом ограничений. Например, стратегия не будет поддерживать мультиплеер на запуске и не получит никаких DLC, которые вышли на других платформах. Также обновления для Civilization 7 в Apple Arcade, которые будут доступны на других платформах после запуска, могут быть исключены или отложены.
Не продали на ПК так полезли за смартфоны