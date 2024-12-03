Civilization 7 выйдет на всех платформах одновременно из-за отличных продаж Civilization 6 на Nintendo Switch

Firaxis является специалистом по созданию стратегий для ПК. Студия вкладывает всю свою энергию в создание игр для этой платформы, а затем, где-то в будущем, другая студия должна заставить эти игры работать на консолях (и даже на мобильных устройствах).

Основная аудитория Firaxis всегда была на ПК. И хотя консольные версии позволяют студии охватить больше игроков, если вы хотите получить лучший опыт Civilization или XCOM, вам нужно играть на ПК. Но с Civilization 6 на Switch произошло нечто интересное. Да, разработчик смог привлечь новых (и старых) игроков через платформу, как и ожидалось. Но также и основная аудитория Firaxis, те, у кого есть мощные игровые ПК, тоже покупала её.

Исполнительный продюсер Деннис Ширк рассказал:

Мы не были уверены, когда игра впервые вышла на Switch. Мы думали: «Будут ли люди играть в неё так долго на портативной консоли?». Мы не ожидали, что Switch станет чем-то большим. Но внезапно мы обнаружили, что многие наши игроки на ПК покупали игру на Switch, потому что они могли взять свою игру с собой. И поэтому с Civilization 7 вы можете перенести свою сохранённую игру и продолжить играть. Это захватывающе.

В результате поведения игроков в Civilization 6, а также того факта, что PS5 и Xbox Series X обладают «той же мощностью, что и большинство современных ПК», Firaxis приняла «естественное» решение сделать Civilization 7 для всех платформ и выпустить их одновременно.