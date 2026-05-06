Civilization VII меняет правила кампании: обновление Test of Time позволит играть за одну цивилизацию от начала до конца

Sid Meier’s Civilization VII готовится получить, пожалуй, одно из самых концептуальных обновлений с момента релиза. Уже 19 мая выйдет патч Test of Time, который меняет саму философию прохождения: теперь игроки смогут не «перескакивать» между цивилизациями, а провести одну империю через все эпохи.

На первый взгляд — небольшая опция. Но по факту это возвращение к классическому ощущению серии, где развитие одной нации было центральной идеей. Ранее система смены цивилизаций вызывала споры: она добавляла вариативность, но ломала чувство преемственности. Новый подход выглядит как попытка найти баланс между экспериментом и традицией — и это разумный шаг со стороны Firaxis Games.

Не менее важна переработка системы побед. Теперь игра с самого начала подталкивает к четкой стратегии: военной, научной, культурной или экономической. Победа может быть достигнута значительно раньше, что делает партии динамичнее — и, честно говоря, избавляет от затяжных финалов, которыми серия иногда грешила.

Дополняет изменения новая система «Триумфов», пришедшая на смену «Путям наследия». Она выглядит более гибкой и разнообразной, предлагая дополнительные цели и усиливая реиграбельность — ключевой фактор для любой Civilization.

В целом Test of Time производит впечатление не просто патча, а корректировки курса. Firaxis явно прислушивается к сообществу и пытается вернуть серии её стратегическую «чистоту», не отказываясь от новых идей. И если всё заработает как задумано, это обновление может заметно оживить интерес к игре.