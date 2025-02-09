Датамайнер Civilization 7 раскрыл возможное появление четверной атомной эпохи, дополнительных лидеров и цивилизаций

С учетом того, что DLC занимают значительную часть современных игровых релизов, издатели предпочитают держать свои планы в секрете. Тем не менее, игроки смогли обнаружить намеки на новых лидеров, цивилизации и четвертую эпоху в файлах игры Civilization 7. Хотя это еще не подтверждено, они могут появиться в дополнении Right to Rule или в неанонсированном DLC. Эти находки вызывают недовольство у некоторых игроков, которые считают, что контент должен быть частью основной игры.

Информация о возможном DLC для Civilization 7 впервые появилась в сабреддите, посвященном играм Сида Мейера. Один из участников наткнулся на файл под названием Asset cloud.env в каталоге установки игры. Этот файл упоминает лидеров Civilization 7: Сайида аль-Хурра, Эдварда Тича и Уина Купера. Хотя эти имена не являются широко известными, любители истории могут связать их с цивилизациями, также упомянутыми в файле. Если эти находки подтвердятся, игроки смогут увидеть в игре Тонга, Маори, Османскую Империю, Исландию и Пиратскую Республику.

Более спорным стало то, что утечка раскрыла возможность появления четвертого Атомного Века. На данный момент Civilization 7 позволяет игрокам продвигаться через Античность, Исследование и Современные Века. Конечная игра выглядит несколько скромно по сравнению с предыдущими частями, особенно в отношении технологий, связанных с Холодной войной. Тот же пользователь Reddit обнаружил код с age-atomic-shell, который может указывать на новую эру, посвященную этому опасному периоду в истории.

Некоторые пользователи Reddit отметили, что многие из потенциальных новых лидеров Civilization 7 могут показаться неуместными в четвертом Атомном Веке. Возможно, файл неполный или лидеры и цивилизации были исключены в процессе разработки.

Официальная дорожная карта Civilization 7 не упоминает ни одного из этих лидеров и цивилизаций, однако DLC Right to Rule может выйти уже в апреле. Firaxis пока не предоставила подробностей о данном релизе или любых будущих дополнениях. Начало эпохи Civilization 7 было непростым, с жалобами на ранний доступ и неуклюжий интерфейс, адаптированный для Nintendo Switch.

Хотя количество цивилизаций и лидеров не является критической проблемой, геймеры уже задаются вопросом, оправдывает ли игра свою цену.