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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7 122 оценки

Denuvo не помогла: пиковый онлайн Sid Meier's Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 от студии Firaxis Games и компании Take-Two.

Несмотря на то, что издатель решил поставить защиту Denuvo, похоже, что это не особо помогло продажам игры - пиковый онлайн седьмой части оказался ниже, чем у предыдущих частей, которые вышли без какой-либо защиты:

Игра доступна на PC (Windows, Linux и Mac OS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Destroited
Denuvo не помогла

Ну почему же, очень даже помогла и без того посредственной игре полностью провалиться.

18
Punisher1

У 6й онлайн выше так она стоила в 5 раз меньше естественно у неë онлайн выше был намного а здесь просят 5К за каркас игры за стратегию Карл как за Блокбастер это база за полное все 8К что полный бред

8
prorock

В какие 5 раз? 6ка стоила 60 баксов, 7ка - 70.

0
Dimitry Arsenev

Я шестёрку купил потому что мне нравилась 5ка. Ну она мне не понравилась, а 7ка сделала всё что бы к ней относились негативно. Ну и цена.

Я думаю если игра хороша, она должна стоить в несколько раз дешевле, а если им так хочется кучу денег пускай получают с длц. Тот же нортгард уже старенький 4000 со всеми длц стоит, но по чуток покупая, купить можно со временем.

Тут же вроде как 5к, но по факту если компанией друзей играешь - считай на 20к или около того скинуться придётся. Чет это не просто упорото, а прям вообще упорото.

0
smallhell

Хм, падение аж в 2 раза? Серьезная фигня.
Хотя для определенность надо бы несколько недель оценивать, ведь эти дурачки додумались разделить аудиторию, на тех, кто заплатит побольше да поиграет пораньше, и всех остальных.

4
Anton Vasiljev

А я правильно понимаю, что мы сравниваем пиковый онлайн игры, которая вышла как 1 день, с пиковым онлайном игр за всё время их существования? )

Это сильная аналитика)

3
jax baron

Да не 4,5,6 реально показали хорошие результат и без дюневы, на релизе.

2
Anton Vasiljev jax baron

не спорю. Но это как с кино, как правило, отсечки по сборам делают хотя бы по уикендам. Чуть более показательно будет

такие сравнения выглядят как минимум корявая аналитика, а больше похоже на байт и натягиванием совы)

1
jax baron Anton Vasiljev

так время не долгое - неделя и посмотрим.

1
Anton Vasiljev jax baron

йеп

0
Пользователь ВКонтакте

А без денуво онлайн в миллион раз вырастет, да? 🤔 // Глеб Громов

2
My life is a game

как будто денуво как то повышает или понижает онлайн
обычным геймерам на него начхать
даже на продажи слабовато как то влияет

2
PanKotovsky

Ой, как неожиданно, да? (нет)

Так бывает, когда серьезную стратегическую игру превращаешь в мультяшную мобилку для недоразвитых.

1
Lady_Leda

А смысл от цивилизации без ее дополнений, вот когда она обрастет мясом, то уже можно брать.

1
pudovik1704

Так они её и поставили только потому,что прекрасно понимали,что это лютый кал, который хоть кто-то купит,если будет дунька...

0
PrettyToy

посмотрел 20минутный обзор и понял, что в это даже бесплатно играть не хочется

0
korhaalom

Ну люди уже привыкли что цивка должна настояться до первого расширения

0