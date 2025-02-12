Denuvo не помогла: пиковый онлайн Sid Meier's Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей

Вчера состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 от студии Firaxis Games и компании Take-Two.

Несмотря на то, что издатель решил поставить защиту Denuvo, похоже, что это не особо помогло продажам игры - пиковый онлайн седьмой части оказался ниже, чем у предыдущих частей, которые вышли без какой-либо защиты:

Игра доступна на PC (Windows, Linux и Mac OS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.