Denuvo не помогла: пиковый онлайн Sid Meier's Civilization 7 в Steam оказался ниже предыдущих частей

Вчера состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 от студии Firaxis Games и компании Take-Two.
Несмотря на то, что издатель решил поставить защиту Denuvo, похоже, что это не особо помогло продажам игры - пиковый онлайн седьмой части оказался ниже, чем у предыдущих частей, которые вышли без какой-либо защиты:
- Sid Meierʼs Civilization 6 - 162657 игроков;
- Sid Meierʼs Civilization 5 - 91363 игроков;
- Sid Meierʼs Civilization: Beyond Earth - 86892 игроков;
- Sid Meierʼs Civilization 7 - 80103 игроков.
Игра доступна на PC (Windows, Linux и Mac OS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Ну почему же, очень даже помогла и без того посредственной игре полностью провалиться.
У 6й онлайн выше так она стоила в 5 раз меньше естественно у неë онлайн выше был намного а здесь просят 5К за каркас игры за стратегию Карл как за Блокбастер это база за полное все 8К что полный бред
В какие 5 раз? 6ка стоила 60 баксов, 7ка - 70.
Я шестёрку купил потому что мне нравилась 5ка. Ну она мне не понравилась, а 7ка сделала всё что бы к ней относились негативно. Ну и цена.
Я думаю если игра хороша, она должна стоить в несколько раз дешевле, а если им так хочется кучу денег пускай получают с длц. Тот же нортгард уже старенький 4000 со всеми длц стоит, но по чуток покупая, купить можно со временем.
Тут же вроде как 5к, но по факту если компанией друзей играешь - считай на 20к или около того скинуться придётся. Чет это не просто упорото, а прям вообще упорото.
Хм, падение аж в 2 раза? Серьезная фигня.
Хотя для определенность надо бы несколько недель оценивать, ведь эти дурачки додумались разделить аудиторию, на тех, кто заплатит побольше да поиграет пораньше, и всех остальных.
А я правильно понимаю, что мы сравниваем пиковый онлайн игры, которая вышла как 1 день, с пиковым онлайном игр за всё время их существования? )
Это сильная аналитика)
Да не 4,5,6 реально показали хорошие результат и без дюневы, на релизе.
не спорю. Но это как с кино, как правило, отсечки по сборам делают хотя бы по уикендам. Чуть более показательно будет
такие сравнения выглядят как минимум корявая аналитика, а больше похоже на байт и натягиванием совы)
так время не долгое - неделя и посмотрим.
йеп
А без денуво онлайн в миллион раз вырастет, да? 🤔 // Глеб Громов
как будто денуво как то повышает или понижает онлайн
обычным геймерам на него начхать
даже на продажи слабовато как то влияет
Ой, как неожиданно, да? (нет)
Так бывает, когда серьезную стратегическую игру превращаешь в мультяшную мобилку для недоразвитых.
А смысл от цивилизации без ее дополнений, вот когда она обрастет мясом, то уже можно брать.
Так они её и поставили только потому,что прекрасно понимали,что это лютый кал, который хоть кто-то купит,если будет дунька...
посмотрел 20минутный обзор и понял, что в это даже бесплатно играть не хочется
Ну люди уже привыкли что цивка должна настояться до первого расширения