DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы Denuvo для Sid Meier's Civilization 7, Raidou и Crimson Desert 1.01.02

Как стало известно, сегодня группа взломщиков DenuvOwO выпустила 3 новых гипервизор-взлома защиты Denuvo.
На этот раз были взломаны:
- Стратегия Sid Meier's Civilization 7
- JRPG Raidou Remastered Mystery of the Soulless Army
- И свежий хотфикс 1.01.02 для Crimson Desert.
Список невзломанных игр с Denuvo становится всё короче. Какие игры DenuvOwO планируют взломать следующими - на данный момент неизвестно, но возможно это будут игры от Electronic Arts: KiriGiri упоминала, что работает над разбором античита в играх издателя.
а с каких пор playground стал площадкой для рекламы взломов и пиратства?
это наглость почти сутки ждал обнову кряка Crimson Desert 1.01.02
Need for speed UNBOUND. Я все ещё ждууу
Стоит ли ждать street fighter 6 ? На онлайн вообще всё ровно, чисто с одногруппниками на окнах катать