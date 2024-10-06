Для 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 выпустили трейлер с лидером народа шауни

Разработчики из Firaxis Games представили новый трейлер к 4X-стратегии Sid Meier’s Civilization 7, который познакомил игроков с индейским лидером Текумсе, возглавляющим народ шауни и Конфедерацию Текумсе. Текумсе известен своим вкладом в объединение индейских племен против колониальных сил, и его присутствие в игре обещает значительные бонусы для тех, кто сделает его лидером своей цивилизации.

Особенность Текумсе заключается в его уникальных способностях: он дает бонусы к продовольствию и производству в поселениях за каждый город-государство, чьим сюзереном вы стали. Кроме того, подчинение городов-государств усиливает боевые юниты цивилизации, что делает Текумсе отличным выбором для игроков, стремящихся к доминированию через влияние и военную мощь.

Однако, как показывается в трейлере, агрессивные действия против городов-государств, такие как прекращение их независимости, могут сильно ухудшить отношения с этим лидером, поэтому стратегия с ним требует тонкого баланса между дипломатией и завоеваниями.

Civilization 7 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК 11 февраля 2025 года.