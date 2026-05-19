Для Civilization 7 вышло обновление "Испытание временем" с возможностью пройти всю игру одной цивилизацией

Сегодня 2K и Firaxis Games объявили о выходе обновления «Испытание временем» для Sid Meier’s Civilization VII. «Испытание временем» — это самое масштабное и кардинально меняющее игру обновление, разработанное на основе более чем года наблюдений, итераций и тестирования. Оно представляет три основные переработанные или новые функции:

Проверенные временем цивилизации: Теперь игроки могут играть за одну цивилизацию на протяжении всей кампании. У игроков по-прежнему будет возможность развивать свою империю в другую цивилизацию во время переходов между эпохами. При игре за проверенные временем цивилизации новая механика синкретизма позволит игрокам создавать совершенно новые стратегии, заимствуя уникальные юниты или инфраструктуру у другой цивилизации, находящейся в своей Эпохе Пика, или усиливая уникальные черты своей цивилизации с помощью Подтверждения.

Новая система Побед: Победы были полностью переработаны, чтобы вознаграждать доминирование на протяжении всей игры. Система Побед гарантирует, что победы в Civilization VII определяются интересными решениями и предоставляют игрокам как можно больше путей к достижению величия.

Триумфы: Новая система Триумфов полностью заменяет систему Наследия. Триумфы предлагают широкий спектр дополнительных, сложных задач, которые делают каждую игру уникальной, и связаны с каждым из шести атрибутов: Военный, Культурный, Научный, Экономический, Дипломатический и Экспансионистский.

Помимо этих трёх основных функций, обновление «Испытание временем» также включает в себя дополнительные улучшения, в том числе: