Для Sid Meier's Civilization 7 вышло крупное обновление 1.5.0 с культовой картой Земли

Разработчики из студии Firaxis официально выпустили контентное обновление 1.5.0 для глобальной стратегии Sid Meier's Civilization VII. Главным нововведением этого патча стало появление карты Земли с режимом исторических стартовых позиций для всех доступных наций. Теперь пользователи могут начать развитие своего государства в эпохе Античности строго в той географической точке планеты, где зародилась реальная цивилизация. Новая карта включает в себя судоходные реки, такие как Нил и Амазонка, а также случайное появление 7 различных природных чудес в каждой игровой сессии.

Помимо этого создатели переработали алгоритмы для 2 популярных типов карт Shuffle и Terra Incognita. Новые версии получили изменённые механизмы случайного распределения ресурсов и ландшафта, что повысит общую реиграбельность матчей. Например, обновлённый вариант Shuffle теперь разделяет карту на 2 процедурно генерируемых региона со своими уникальными скриптами ландшафта. При этом создатели сохранили старые варианты генерации под специальными названиями с пометкой Наследие в меню игры, чтобы пользователи при желании могли запустить привычные классические сессии.

Техническая часть обновления принесла улучшения в интерфейс, включая появление новой радиальной линейки для более точного планирования ходов, а также новые достижения для лидеров из дополнений. Одновременно с бесплатным патчем в продажу поступило первое платное дополнение "Зал истории". Свежий набор добавляет в стратегию таких исторических правителей, как Джордж Вашингтон и Елизавета, а также открывает доступ к 3 цивилизациям — Вавилону, Галлии и Англии. Для каждого нового лидера и государства разработчики подготовили подробные цифровые руководства с описанием их стартовых возможностей.

Текущий патч 1.5.0 уже доступен для автоматической загрузки всем владельцам базовой версии игры на персональных компьютерах. Обновление также одновременно вышло на домашних и портативных консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Перед началом новой игровой сессии пользователям необходимо обновить клиент игры до актуальной версии, при этом авторы предупреждают о возможной временной несовместимости ранее установленных пользовательских модификаций.