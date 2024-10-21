Древний император Ашоке в центре внимания нового трейлера Sid Meier's Civilization 7

Разработчики Sid Meier’s Civilization 7 продолжают представлять лидеров, которыми смогут управлять игроки. На этот раз в центре внимания оказался Ашока — древний император Империи Маурьев. Ашока правил до 232 года до нашей эры, отличившись как великими военными успехами, так и духовным просвещением. Несмотря на его выдающееся наследие, после его смерти империя быстро пришла в упадок, а о деталях его жизни сохранилось немного информации.

В игре Ашока предоставляет игрокам свободу выбора. Лидер может действовать как через дипломатию, так и через агрессию. Если выбрать мирный путь, игроки получат экономические бонусы от счастливых граждан. Однако если предпочесть войну, довольное население позволит создать мощные боевые юниты.

Релиз Sid Meier’s Civilization VII намечен на 11 февраля 2025 года на платформах PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.