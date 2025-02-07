Firaxis Games обратилась к игрокам и пообещала внести улучшения в Sid Meier's Civilization 7

Firaxis Games поблагодарила игроков, принявших участие в раннем и расширенном доступе Sid Meier’s Civilization VII, и объявила о доработке ключевых областей игры. В ответ на отзывы разработчики сосредоточились на трех приоритетных направлениях: улучшении пользовательского интерфейса, внедрении запрашиваемых функций и обновлениях качества жизни в патче 1.1.0.
Главным приоритетом является улучшение интерфейса игры, включая повышение интуитивности взаимодействия и улучшение читаемости карт. Команда также работает над внедрением функций, востребованных сообществом, таких как добавление команд в многопользовательские игры, расширение числа игроков в разных эпохах, настройка карт и возможность выбора начальной и конечной эпохи.
Патч 1.1.0, который выйдет в марте, внесет многочисленные улучшения в интерфейс, баланс, искусственный интеллект, дипломатию и исправления ошибок.
Несмотря на то, что игра имеет множество негативных отзывов в Steam, разработчики продолжат работать над улучшениями, а полноценный релиз игры состоится 11 февраля на всех платформах.
Похоже, ещё одна серия игр спеклась...
Тут уже ничего не сделать, закапываем трупик цивы.
Поиграл, увидел интерфейс, как в мобильных играх, увидел кастрированное древо технологий из менее чем 20 технологий и до жути кастрированный редактор компании с маленькими картами и невозможностью настроить ботов и так далее....
За такую цену игра пускай в топку идет... дерьмо несусветное сделанное криворукими дебилами
меня пугали прошлые части, я ничего не понимал, как думаешь новичкам зайдёт?
Игра нацелена на казулов не знакомых с серией и по всей видимости на соревновательность ( ну типо ) так как и за минимизации развития ( технологии и их количество ) игра продвигается быстрее предыдущих частей, но при этом видно, что в основном их волновала возможность драть деньги со скинов и подобной ереси.
Купи себе 5 цыву и играй. По моему мнению она самая лучшая
и хотсит завезут! еее