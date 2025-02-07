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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.4 103 оценки

Firaxis Games обратилась к игрокам и пообещала внести улучшения в Sid Meier's Civilization 7

butcher69
Новости

Firaxis Games поблагодарила игроков, принявших участие в раннем и расширенном доступе Sid Meier’s Civilization VII, и объявила о доработке ключевых областей игры. В ответ на отзывы разработчики сосредоточились на трех приоритетных направлениях: улучшении пользовательского интерфейса, внедрении запрашиваемых функций и обновлениях качества жизни в патче 1.1.0.

Главным приоритетом является улучшение интерфейса игры, включая повышение интуитивности взаимодействия и улучшение читаемости карт. Команда также работает над внедрением функций, востребованных сообществом, таких как добавление команд в многопользовательские игры, расширение числа игроков в разных эпохах, настройка карт и возможность выбора начальной и конечной эпохи.

Патч 1.1.0, который выйдет в марте, внесет многочисленные улучшения в интерфейс, баланс, искусственный интеллект, дипломатию и исправления ошибок.

Обладатели раннего доступа Sid Meier's Civilization VII в Steam остались недовольны игрой

Несмотря на то, что игра имеет множество негативных отзывов в Steam, разработчики продолжат работать над улучшениями, а полноценный релиз игры состоится 11 февраля на всех платформах.

-1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ивасик

Похоже, ещё одна серия игр спеклась...

4
Dimitry Arsenev

Тут уже ничего не сделать, закапываем трупик цивы.

3
Max Rolens

Поиграл, увидел интерфейс, как в мобильных играх, увидел кастрированное древо технологий из менее чем 20 технологий и до жути кастрированный редактор компании с маленькими картами и невозможностью настроить ботов и так далее....

За такую цену игра пускай в топку идет... дерьмо несусветное сделанное криворукими дебилами

2
DopeyZeki

меня пугали прошлые части, я ничего не понимал, как думаешь новичкам зайдёт?

1
Max Rolens DopeyZeki

Игра нацелена на казулов не знакомых с серией и по всей видимости на соревновательность ( ну типо ) так как и за минимизации развития ( технологии и их количество ) игра продвигается быстрее предыдущих частей, но при этом видно, что в основном их волновала возможность драть деньги со скинов и подобной ереси.

Купи себе 5 цыву и играй. По моему мнению она самая лучшая

1
Anton Vasiljev

и хотсит завезут! еее

-3