Firaxis Games обратилась к игрокам и пообещала внести улучшения в Sid Meier's Civilization 7

Firaxis Games поблагодарила игроков, принявших участие в раннем и расширенном доступе Sid Meier’s Civilization VII, и объявила о доработке ключевых областей игры. В ответ на отзывы разработчики сосредоточились на трех приоритетных направлениях: улучшении пользовательского интерфейса, внедрении запрашиваемых функций и обновлениях качества жизни в патче 1.1.0.

Главным приоритетом является улучшение интерфейса игры, включая повышение интуитивности взаимодействия и улучшение читаемости карт. Команда также работает над внедрением функций, востребованных сообществом, таких как добавление команд в многопользовательские игры, расширение числа игроков в разных эпохах, настройка карт и возможность выбора начальной и конечной эпохи.

Патч 1.1.0, который выйдет в марте, внесет многочисленные улучшения в интерфейс, баланс, искусственный интеллект, дипломатию и исправления ошибок.

Несмотря на то, что игра имеет множество негативных отзывов в Steam, разработчики продолжат работать над улучшениями, а полноценный релиз игры состоится 11 февраля на всех платформах.