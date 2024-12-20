Firaxis опубликовала системные требования Civilization 7 для macOS и Linux

Выпуск Civilization 7 приближается, поэтому неудивительно, что Firaxis представила системные требования для Mac и Linux. После того, как в октябре были объявлены системные требования для ПК с Windows, теперь настала очередь и других систем.

Разработчик Firaxis делит требования только для двух систем на «Минимальные» и «Рекомендуемые» — требования для «Ультра» с 4K 60 FPS, похоже, ещё не установлены, по крайней мере на данный момент. В целом, разработчик не упоминает разрешения и частоты обновления, которые могут быть достигнуты с помощью двух рекомендаций. На ПК с Windows «Минимум» означает Full HD при 30 FPS, а «Рекомендуется» — 60 FPS при 1080p.