Firaxis опубликовала системные требования Civilization 7 для macOS и Linux

Выпуск Civilization 7 приближается, поэтому неудивительно, что Firaxis представила системные требования для Mac и Linux. После того, как в октябре были объявлены системные требования для ПК с Windows, теперь настала очередь и других систем.
Разработчик Firaxis делит требования только для двух систем на «Минимальные» и «Рекомендуемые» — требования для «Ультра» с 4K 60 FPS, похоже, ещё не установлены, по крайней мере на данный момент. В целом, разработчик не упоминает разрешения и частоты обновления, которые могут быть достигнуты с помощью двух рекомендаций. На ПК с Windows «Минимум» означает Full HD при 30 FPS, а «Рекомендуется» — 60 FPS при 1080p.
Скромненько
Ну для такого графона вполне норм требования. Могли даже и поменьше сделать. Но вот цена в 5к за эту пошаговую стратегию, ну такое... Аппетиты мое почтение конечно. Лучше уж мхв взять за ту-же цену.
ЧЁ РЕАЛЬНО НОРМ ТРЕБОВАНИЯ - ВОТ ТАКИЕ ДЛОЖНЫ БЫТЬ В 2024.
6 летняя видеокарт, пчел. А потом ноют графона нет
Пчел, мультяшный графоний шестерки 16 года с минимальными отличиями. Игра выйдет на ПС4/Х1/Сыч.
у вас чё встаёт только на новый - графон есть, 30 серии как раз - 40 рано.
Можно подумать в играх самое главное это графон...