Firaxis признала, что с Civilization VII пошла немного не туда: смелые изменения отпугнули ветеранов серии

Sid Meier’s Civilization VII получила неоднозначный приём из-за попытки разработчиков слишком сильно изменить привычную формулу серии. В Firaxis Games признали, что с некоторыми нововведениями зашли дальше, чем следовало, и теперь стараются найти баланс между свежими идеями и ожиданиями давних поклонников.

Такую оценку в интервью Polygon дал исполнительный продюсер Firaxis Деннис Ширк. По его словам, команда хотела смело переосмыслить серию и предложить аудитории новые впечатления, однако часть поклонников сочла перемены чрезмерными. Теперь студия стремится удивлять новичков, не отталкивая ветеранов.

Одним из самых спорных решений Civilization VII стала система эпох, при которой игроки переходят от одной цивилизации к другой. Креативный директор Эд Бич объяснял её желание показать исторические культуры в периоды их расцвета: в предыдущих частях уникальные способности некоторых наций раскрывались слишком поздно, а значительную часть партии они оставались практически обычными цивилизациями.

Идея разделила аудиторию. Одним игрокам понравилась возможность по-новому взглянуть на развитие человечества, другие же сочли смену цивилизаций отказом от важной для серии фантазии — вести один народ через всю историю. В итоге Firaxis добавила возможность сохранять одну цивилизацию на протяжении партии. Это решение стало частью обновления Test of Time, при подготовке которого разработчики несколько раз собирали отзывы сообщества и дорабатывали спорные механики.

Впрочем, смена цивилизаций была лишь одной из причин неоднозначной реакции на Civilization VII. Как следует из материала Polygon, сама команда понимает, что не каждое смелое нововведение одинаково хорошо воспринимается разными поколениями поклонников. Глава Firaxis Хизер Хейзен отметила, что студия прислушивается к аудитории и корректирует игру, чтобы в итоге сделать её лучше.

История серии показывает, что спорные изменения не обязательно обречены на провал: некоторые решения прошлых частей со временем становились привычными и даже любимыми. Однако Firaxis предстоит ещё убедить критиков, что Civilization VII способна сохранить собственную идентичность и одновременно предложить достаточно причин для возвращения. Судя по словам разработчиков, они рассчитывают продолжить эту работу и в дальнейшем.