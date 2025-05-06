Firaxis выпустила рекламный ролик Civilization 7, который пришлось сразу удалять из-за гнева фанатов

Глобальная стратегия Civilization 7, едва начавшая восстанавливаться после фактически провального релиза в начале этого года, вновь оказалась в центре неприятного скандала. Игра, которая на старте разочаровала фанатов неоднозначными механиками и сомнительными нововведениями для полноценной номерной части, постепенно начала возвращать доверие игроков — во многом благодаря серии масштабных патчей от Firaxis. Однако стоило лишь добиться относительной стабильности, как разработчики вновь оказались в эпицентре общественного недовольства из-за рекламного ролика для игры.

Поводом для всеобщего недовольство стало содержимое опубликованного трейлера на официальном канале студии. Ролик должен был подчеркнуть одно из главных достоинств Civilization 7 — свободу в построении альтернативной истории человечества. В сатирическом видео чернокожая женщина верхом на коне обращается к группе монгольских воинов со словами: «Я объявляю нашу победу, спустя 136 лет, во славу короля Мелвина392. И нарекаем мы эту землю Пуддингтоном, ибо наш король — сладкоежка». Таким образом, ролик пародировал условности серии, где, любую страну можно было привести к неожиданным последствиям развития.

Однако задуманный как ироничный манифест свободы игрока трейлер вызвал крайне негативную реакцию. Видео быстро собрало рекордное количество дизлайков, было подвергнуто критике и в итоге — удалено с официального канала. Сейчас оно существует только в виде перезаливов в соцсетях.

Фанаты моментально обвинили Firaxis в «воукизме», навязывании повестки diversity-equity-inclusion, «рейссвопинге» и даже «обратном расизме». И похоже, что такая реакция вызвана не только из-за чернокожей женщины полководца. Негатив был в основно спровоцирован социальным контекстом последних дней в США.

Незадолго до выхода трейлера по американским соцсетям распространилась громкая история с расовой подоплёкой: афроамериканский ребёнок, оказавшийся в центре конфликта на детской площадке, был оскорблён взрослой женщиной, назвавшей его расистским термином. Инцидент быстро эскалировал — женщину деанонимизировали, ей начали угрожать, а в ответ часть общества организовала ей сбор средств на переезд, собрав более 400 тысяч долларов. Ситуация резко поляризовала американское общество, которое оказалось в состоянии открытого культурного конфликта.

На этом фоне, когда разговоры о расизме и обратной дискриминации достигли накала, выпуск от Firaxis с изображением чернокожей женщины в роли условного Чингисхана оказался воспринят не как ирония, а как провокация.

Официальных комментариев от студии пока не поступало. Сама игра Civilization 7, несмотря на трудное начало, продолжает получать обновления. Но теперь её развитие снова омрачено общественным резонансом, который может сказаться как на восприятии проекта, так и на дальнейших PR-решениях Firaxis.