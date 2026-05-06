Глава Take-Two взял на себя ответственность за провал Civilization 7

Руководитель Take-Two Штраус Зельник признал, что запуск Civilization 7 оказался неудачным с точки зрения ожиданий аудитории. По его словам, компания осознанно пошла на риск, пытаясь обновить формулу серии, но в итоге это решение не нашло отклика у игроков.

Главным изменением стала система «эпох», из-за которой пользователи больше не привязаны к одной цивилизации на протяжении всей партии. Вместо этого фракции меняются по ходу игры, что должно было добавить разнообразия, но на практике вызвало критику со стороны фанатов классического подхода.

Реакция аудитории отразилась и на статистике: проект до сих пор держится на смешанных отзывах, а онлайн заметно уступает предыдущим частям серии. Даже более старые Civilization V и Civilization VI продолжают привлекать больше игроков.

Зельник отметил, что команда старалась найти баланс между новизной и традициями, но в этот раз «перегнула палку». При этом он подчеркнул, что поддержка игры продолжается — разработчики выпускают обновления и намерены дальше улучшать проект.

Несмотря на критику, игра остаётся коммерчески успешной, однако ситуация уже повлияла на студию Firaxis, где после релиза прошли сокращения. Вернёт ли серия доверие аудитории с помощью обновлений или ей придётся менять курс — пока вопрос открытый.