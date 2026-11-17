Практически сразу после публикации хвалебных финансовых отчетов о росте доходов в Take-Two объявили о масштабных сокращениях в студии, чьи результаты явно не дотянули до ожиданий руководства. Как сообщил авторитетный журналист Джейсон Шрайер со ссылкой на источники студию Firaxis Games, ответственную за культовые франшизы Civilization и XCOM, накрыла крупная волна увольнений.

Команду из Мэриленда вынужденно покинет около трети штата — приблизительно 60 сотрудников. Кроме того, своего поста лишилась и глава студии Хизер Хейзен, что официально подтвердил представитель подразделения 2K Games:

Firaxis проводит реструктуризацию и возвращается к своей ключевой силе — созданию стратегических игр мирового уровня, которые задавали стандарты жанра последние 30 лет. В рамках этих изменений размер студии оптимизируется с фокусом на геймдизайне, технологиях и опыте игроков, что означает прощание с талантливыми коллегами. Подобные решения даются тяжело, но они необходимы для начала новой главы в истории Firaxis.

Главной причиной сокращений инсайдеры называют неудовлетворительные финансовые и производственные показатели последних работ студии. Вышедшая в прошлом году стратегия Sid Meier's Civilization 7 получила смешанные отзывы от профильной прессы и сообщества. Несмотря на регулярный выпуск обновлений, проект не принес той прибыли, на которую рассчитывала Take-Two.

Ситуацию усугубили производственные проблемы следующей части XCOM: по данным источников, разработка тактического сиквела затянулась, а минувшим летом проект провалил ключевой промежуточный майлстоун. Несмотря на то, что разработку новой XCOM продолжат, после чистки кадров игра подвергнется серьезной внутренней переработке.