На следующей неделе Civilization 7 получит обновления 1.2.5 с новыми картами и городами-государствами

Разработчики Sid Meier's Civilization 7 представили первый взгляд на следующее обновление игры 1.2.5, рассказав, чего игрокам стоит ожидать. Выпуск запланирован на неделю с 29 сентября.

Согласно сообщению, обновление представит:

Новые карты и улучшенная генерация карт

Ребаланс Наполеона (император и революционер)

Новые города-государства-экспансионисты и дипломаты

И многое другое!

У Sid Meier's Civilization 7 был бурный релиз и последовавший цикл обновлений, поэтому будем надеяться, что это обновление станет шагом в правильном направлении для игры, которая разочаровала многих своих фанатов.