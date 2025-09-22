ЧАТ ИГРЫ
Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
6.7 212 оценок

На следующей неделе Civilization 7 получит обновления 1.2.5 с новыми картами и городами-государствами

monk70 monk70

Разработчики Sid Meier's Civilization 7 представили первый взгляд на следующее обновление игры 1.2.5, рассказав, чего игрокам стоит ожидать. Выпуск запланирован на неделю с 29 сентября.

Согласно сообщению, обновление представит:

  • Новые карты и улучшенная генерация карт
  • Ребаланс Наполеона (император и революционер)
  • Новые города-государства-экспансионисты и дипломаты
  • И многое другое!

У Sid Meier's Civilization 7 был бурный релиз и последовавший цикл обновлений, поэтому будем надеяться, что это обновление станет шагом в правильном направлении для игры, которая разочаровала многих своих фанатов.

