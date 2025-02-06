Обладатели раннего доступа Sid Meier's Civilization VII в Steam остались недовольны игрой

Sid Meier's Civilization VII уже доступна владельцам расширенных изданий Deluxe и Founders, однако в Steam она столкнулась с множеством критики. На момент выхода в расширенный доступ игра получила лишь 37% одобрения от пользователей, основываясь на 1 051 отзывах.
Основные претензии касаются устаревшего интерфейса и графики, завышенной цены при ограниченном контенте, отсутствия режима Hot Seat (локального мультиплеера) и общего ощущения незавершенности. Многие считают, что игра была изначально ориентирована на консоли, а не на ПК-платформу.
Несмотря на критику, Civilization VII имела пиковый онлайн более 43 тысяч игроков одновременно. Некоторые игроки признали, что игра нуждается в доработке, но им понравились ее основы.
Обзоры критиков, в целом, были положительные, хотя они отмечали необходимость улучшений. Полноценный релиз игры состоится 11 февраля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
при такой цене тем более
ужас конечно
Разрабы. Дуневу продлите еще на год ... у вас оптимизация в плюсе ... -)))
Если честно хотел взять на старте так как являюсь поклонником данной серии , но теперь ХЗ даже - судя по отзывал такое себе, защита есть?
Ага, фираксис впихнула в новую циву печально известную денуво. Теперь хрен знает когда ещё взломают
А что эти люди хотели? Цивилизация становится нормальной только спустя год после релиза.
Спустя год и нескольких длс.