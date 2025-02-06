Обладатели раннего доступа Sid Meier's Civilization VII в Steam остались недовольны игрой

Sid Meier's Civilization VII уже доступна владельцам расширенных изданий Deluxe и Founders, однако в Steam она столкнулась с множеством критики. На момент выхода в расширенный доступ игра получила лишь 37% одобрения от пользователей, основываясь на 1 051 отзывах.

Основные претензии касаются устаревшего интерфейса и графики, завышенной цены при ограниченном контенте, отсутствия режима Hot Seat (локального мультиплеера) и общего ощущения незавершенности. Многие считают, что игра была изначально ориентирована на консоли, а не на ПК-платформу.

Несмотря на критику, Civilization VII имела пиковый онлайн более 43 тысяч игроков одновременно. Некоторые игроки признали, что игра нуждается в доработке, но им понравились ее основы.

Обзоры критиков, в целом, были положительные, хотя они отмечали необходимость улучшений. Полноценный релиз игры состоится 11 февраля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.