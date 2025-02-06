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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.6 99 оценок

Обладатели раннего доступа Sid Meier's Civilization VII в Steam остались недовольны игрой

butcher69
Новости

Sid Meier's Civilization VII уже доступна владельцам расширенных изданий Deluxe и Founders, однако в Steam она столкнулась с множеством критики. На момент выхода в расширенный доступ игра получила лишь 37% одобрения от пользователей, основываясь на 1 051 отзывах.

Основные претензии касаются устаревшего интерфейса и графики, завышенной цены при ограниченном контенте, отсутствия режима Hot Seat (локального мультиплеера) и общего ощущения незавершенности. Многие считают, что игра была изначально ориентирована на консоли, а не на ПК-платформу.

Несмотря на критику, Civilization VII имела пиковый онлайн более 43 тысяч игроков одновременно. Некоторые игроки признали, что игра нуждается в доработке, но им понравились ее основы.

Критики сдержанно встретили Sid Meier's Civilization 7

Обзоры критиков, в целом, были положительные, хотя они отмечали необходимость улучшений. Полноценный релиз игры состоится 11 февраля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
My life is a game

при такой цене тем более
ужас конечно

6
Go_Ra

Разрабы. Дуневу продлите еще на год ... у вас оптимизация в плюсе ... -)))

3
Hugemozg

Если честно хотел взять на старте так как являюсь поклонником данной серии , но теперь ХЗ даже - судя по отзывал такое себе, защита есть?

-2
Izh-One

Ага, фираксис впихнула в новую циву печально известную денуво. Теперь хрен знает когда ещё взломают

1
MrGamerDad

А что эти люди хотели? Цивилизация становится нормальной только спустя год после релиза.

-5
Deowar

Спустя год и нескольких длс.

2