Обновление 1.1.0 для Civilization 7 выйдет 4 марта, представлена новая дорожная карта разработки

С момента запуска команда Firaxis Games быстро работала над ключевыми областями Civilization VII, которые расставили по приоритетам и определили с помощью отзывов сообщества и собственных команд.
Предоставлен общий обзор того, чего вы можете ожидать в следующих обновлениях Civilization VII. Следующее обновление выйдет 4 марта Следующее обновление для Civilization VII, обновление 1.1.0, выйдет 4 марта 2025 года и будет развернуто на ПК и консолях.
Кросс-игра между ПК и консолями будет снова включена с развертыванием этого обновления. Обратите внимание: время выпуска обновления 1.1.0 может отличаться на Nintendo Switch.
Обновление 1.1.0 включает ряд обновлений, основанных на предложениях и отзывах сообщества. Полный список обновлений будет опубликован при выпуске, но некоторые важные замечания о том, чего можно ожидать, включают следующее:
- Новое чудо природы для открытия: Бермудский треугольник (бесплатно для всех игроков)
- Дополнительные корректировки пользовательского интерфейса, доработки и устранение выявленных проблем
- Значительные изменения в пути культурного наследия и победе эпохи модерна; лидеры ИИ также будут лучше справляться с достижением культурной победы (поэтому ожидайте меньшего количества отрядов исследователей!)
- Теперь можно преобразовывать Священные города в эпоху исследований. Обратите внимание, что когда игроки создают свои собственные Миссионерские отряды, они всегда будут следовать выбранной игроком Религии
- Военно-морские подразделения смогут рассредоточить прибрежные независимые силы
- Балансовый проход на несколько сувениров
- Усовершенствования в армейской распаковке действий
- Решение выявленных проблем с многопользовательской игрой и добавлением друзей с помощью учетной записи 2K
- Для игроков на консолях: будут реализованы все предыдущие обновления из обновления 1.0.1, патчи 1, 2 и 3, в дополнение к пунктам, указанным выше.
Хотя наше первое внутриигровое событие, Natural Wonder Battle, изначально планировалось для обновления 1.1.0 4 марта, теперь события откладываются на более позднее обновление, чтобы дать нам больше времени для приоритетных улучшений качества жизни для игроков по всему миру. Мы поделимся более подробной информацией о первом внутриигровом событии, как только будем готовы.
Также с обновлением 1.1.0 выходит первая половина платной коллекции Crossroads of the World, которая включена как в Deluxe Edition, так и в Founders Edition Civilization VII. Игроки, владеющие любым из этих изданий или купившие Crossroads of the World Collection отдельно, получат этот контент автоматически с обновлением 1.1.0.
- Коллекция «Перекрестки мира» — часть 1: Первая половина платной коллекции «Перекрестки мира» включает в себя нового лидера Аду Лавлейс, новые цивилизации Великобритания (современная эпоха) и Карфаген (античность), а также пакет природных чудес, включающий четыре новых природных чуда: Мачапучаре, гору Фудзи, Вихрен и Виникунка.
Обновление 1.1.1 выйдет 25 марта
Обновление 4 марта — первое из многих будущих крупных обновлений Civilization VII. Следующее крупное обновление после этого, обновление 1.1.1, запланировано на 25 марта (может измениться). Вот краткий обзор того, что запланировано для этого обновления:
- Дополнительные улучшения и доработки пользовательского интерфейса; подробности будут опубликованы позже в примечаниях к обновлению 1.1.1.
- Примечание: Текущие улучшения пользовательского интерфейса продолжают оставаться главным приоритетом для команды разработчиков. Обновления, представленные 25 марта, являются лишь частью гораздо более масштабного плана, направленного на улучшение пользовательского интерфейса в течение следующих нескольких месяцев.
- Улучшения разведки и заселения для ИИ, включая менее агрессивное «прямое» заселение ИИ
- Добавление функции быстрого перемещения
- Добавление возможности настраивать имена Командиров и Городов
- Переименование существующих карт в «Начальная позиция: Сбалансированная», что будет настройкой начальной позиции по умолчанию для многопользовательских игр.
- Добавлена новая начальная позиция «Стандарт», где рельеф на картах менее предсказуем, что ближе к тому, как работает генерация карт в Civ VI.
- Добавление дополнительной кнопки «Перезапустить», которая перезагружает генерацию карты игрока, теперь, когда возможны такие менее предсказуемые стартовые позиции
- Новое чудо природы: гора Эверест (бесплатно для всех игроков)
Обновление 1.1.1 также будет включать вторую половину платной коллекции Crossroads of the World, которая включена как в Deluxe Edition, так и в Founders Edition Civilization VII. Сюда входит новый лидер, Симон Боливар, и две новые цивилизации с Болгарией (Exploration Age) и Непалом (Modern Age).
Заглядывая вперед
После марта, у нас есть несколько запрошенных сообществом пунктов в нашем списке, которые являются высокоприоритетными для команды. Вот некоторые примеры:
- Текущие улучшения пользовательского интерфейса
- Добавление кнопки «Еще один ход», которая позволит вам продолжить игру после окончания эпохи Современности.
- Реализация автоматического исследования
- Новые размеры карт (все платформы, кроме Nintendo Switch)
- Новые типы ресурсов и корректировки для распределения ресурсов по карте
- Поддержка команд в многопользовательском режиме
- Локальный многопользовательский режим Hot Seat
- Исследование очереди
- Инструменты для моддинга и поддержка Steam Workshop
- Дополнительные возможности настройки игры
- И многое другое
Идёт процессе определения объема работы, необходимой для того, чтобы как можно скорее внедрить эти приоритеты в игру. Некоторые из них будут доставлены уже в апреле (возможны изменения), хотя многие потребуют больше времени на разработку, тестирование и развертывание. Как всегда в процессе разработки, планы могут измениться, и у нас будет больше подробностей, которыми мы поделимся здесь в ближайшие недели и месяцы, по мере того, как планы будут конкретизироваться.
каждый раз как вижу дорожные карты, начинаю думать что игры в раннем доступе.....
Ага ладно от инди студий, но от гигантов индустрии это просто позор
кроме раннего доступа, другие продукты же не имеют роадмапа)
ps если что - это не гонево) просто я тоже офигеваю, в каком состоянии игры на релизе сейчас, но и роадмап - это нормально)
Рерол карты походу опять год ждать) Фираксис верны традициям блин)
Дорожная карта длинною в 8 лет, как было с цивой 6. Ждите комплит идишн)