Обновление 1.1.0 для Civilization 7 выйдет 4 марта, представлена новая дорожная карта разработки

С момента запуска команда Firaxis Games быстро работала над ключевыми областями Civilization VII, которые расставили по приоритетам и определили с помощью отзывов сообщества и собственных команд.

Предоставлен общий обзор того, чего вы можете ожидать в следующих обновлениях Civilization VII. Следующее обновление выйдет 4 марта Следующее обновление для Civilization VII, обновление 1.1.0, выйдет 4 марта 2025 года и будет развернуто на ПК и консолях.

Кросс-игра между ПК и консолями будет снова включена с развертыванием этого обновления. Обратите внимание: время выпуска обновления 1.1.0 может отличаться на Nintendo Switch.

Обновление 1.1.0 включает ряд обновлений, основанных на предложениях и отзывах сообщества. Полный список обновлений будет опубликован при выпуске, но некоторые важные замечания о том, чего можно ожидать, включают следующее:

Новое чудо природы для открытия: Бермудский треугольник (бесплатно для всех игроков)

Дополнительные корректировки пользовательского интерфейса, доработки и устранение выявленных проблем

Значительные изменения в пути культурного наследия и победе эпохи модерна; лидеры ИИ также будут лучше справляться с достижением культурной победы (поэтому ожидайте меньшего количества отрядов исследователей!)

Теперь можно преобразовывать Священные города в эпоху исследований. Обратите внимание, что когда игроки создают свои собственные Миссионерские отряды, они всегда будут следовать выбранной игроком Религии

Военно-морские подразделения смогут рассредоточить прибрежные независимые силы

Балансовый проход на несколько сувениров

Усовершенствования в армейской распаковке действий

Решение выявленных проблем с многопользовательской игрой и добавлением друзей с помощью учетной записи 2K

Для игроков на консолях: будут реализованы все предыдущие обновления из обновления 1.0.1, патчи 1, 2 и 3, в дополнение к пунктам, указанным выше.

Хотя наше первое внутриигровое событие, Natural Wonder Battle, изначально планировалось для обновления 1.1.0 4 марта, теперь события откладываются на более позднее обновление, чтобы дать нам больше времени для приоритетных улучшений качества жизни для игроков по всему миру. Мы поделимся более подробной информацией о первом внутриигровом событии, как только будем готовы.

Также с обновлением 1.1.0 выходит первая половина платной коллекции Crossroads of the World, которая включена как в Deluxe Edition, так и в Founders Edition Civilization VII. Игроки, владеющие любым из этих изданий или купившие Crossroads of the World Collection отдельно, получат этот контент автоматически с обновлением 1.1.0.

Коллекция «Перекрестки мира» — часть 1: Первая половина платной коллекции «Перекрестки мира» включает в себя нового лидера Аду Лавлейс, новые цивилизации Великобритания (современная эпоха) и Карфаген (античность), а также пакет природных чудес, включающий четыре новых природных чуда: Мачапучаре, гору Фудзи, Вихрен и Виникунка.

Обновление 1.1.1 выйдет 25 марта

Обновление 4 марта — первое из многих будущих крупных обновлений Civilization VII. Следующее крупное обновление после этого, обновление 1.1.1, запланировано на 25 марта (может измениться). Вот краткий обзор того, что запланировано для этого обновления:

Дополнительные улучшения и доработки пользовательского интерфейса; подробности будут опубликованы позже в примечаниях к обновлению 1.1.1.

Примечание: Текущие улучшения пользовательского интерфейса продолжают оставаться главным приоритетом для команды разработчиков. Обновления, представленные 25 марта, являются лишь частью гораздо более масштабного плана, направленного на улучшение пользовательского интерфейса в течение следующих нескольких месяцев.

Улучшения разведки и заселения для ИИ, включая менее агрессивное «прямое» заселение ИИ

Добавление функции быстрого перемещения

Добавление возможности настраивать имена Командиров и Городов

Переименование существующих карт в «Начальная позиция: Сбалансированная», что будет настройкой начальной позиции по умолчанию для многопользовательских игр.

Добавлена ​​новая начальная позиция «Стандарт», где рельеф на картах менее предсказуем, что ближе к тому, как работает генерация карт в Civ VI.

Добавление дополнительной кнопки «Перезапустить», которая перезагружает генерацию карты игрока, теперь, когда возможны такие менее предсказуемые стартовые позиции

Новое чудо природы: гора Эверест (бесплатно для всех игроков)

Обновление 1.1.1 также будет включать вторую половину платной коллекции Crossroads of the World, которая включена как в Deluxe Edition, так и в Founders Edition Civilization VII. Сюда входит новый лидер, Симон Боливар, и две новые цивилизации с Болгарией (Exploration Age) и Непалом (Modern Age).

Заглядывая вперед

После марта, у нас есть несколько запрошенных сообществом пунктов в нашем списке, которые являются высокоприоритетными для команды. Вот некоторые примеры:

Текущие улучшения пользовательского интерфейса

Добавление кнопки «Еще один ход», которая позволит вам продолжить игру после окончания эпохи Современности.

Реализация автоматического исследования

Новые размеры карт (все платформы, кроме Nintendo Switch)

Новые типы ресурсов и корректировки для распределения ресурсов по карте

Поддержка команд в многопользовательском режиме

Локальный многопользовательский режим Hot Seat

Исследование очереди

Инструменты для моддинга и поддержка Steam Workshop

Дополнительные возможности настройки игры

И многое другое

Идёт процессе определения объема работы, необходимой для того, чтобы как можно скорее внедрить эти приоритеты в игру. Некоторые из них будут доставлены уже в апреле (возможны изменения), хотя многие потребуют больше времени на разработку, тестирование и развертывание. Как всегда в процессе разработки, планы могут измениться, и у нас будет больше подробностей, которыми мы поделимся здесь в ближайшие недели и месяцы, по мере того, как планы будут конкретизироваться.