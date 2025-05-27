Обновление 1.2.1 для Civilization 7 добавит огромные карты, поддержку Steam Workshop и другое

Firaxis выпустила обновление 1.2.1 для Civilization 7, и оно добавило множество функций, запрошенных фанатами.

Теперь поддерживает Steam Workshop на ПК. Кроме того, в игре появились новые размеры карт «Большие» и «Огромные», а также новая опция карты «Пангея Плюс». На момент запуска самым большим размером карты в игре был «Стандартный», что не позволяло игрокам играть в более масштабные игры Civilization 7.

С этим обновлением можно устраивать более масштабные многопользовательские битвы. Кроме того, есть новые обновления баланса, новые бонусы городов-государств, новые религиозные верования и специализации городов. Обновление 1.2.1 вносит значительные изменения в Civilization 7, еще больше оттачивая игру.

Это обновление добавляет новый тип карты Pangaea Plus, несколько балансных передач для лидеров и цивилизаций, расширенный лимит игроков-людей в многопользовательском режиме и решает ряд проблем, о которых сообщили игроки. Продолжили работу над улучшением пользовательского интерфейса, усовершенствовали поведение ИИ, чтобы сделать противников более конкурентоспособными, и подтянули общую полировку игры.

Это обновление в настоящее время запланировано на Switch в начале июня, совпадая с выпуском Civilization 7 на Nintendo Switch 2. Совместимая с консолями версия остается доступной с полной поддержкой кросс-игры со Steam в то же время. Заглядывая вперед, мы также скоро поделимся Update Check-In, который даст вам представление о том, что будет дальше.

До тех пор вот некоторые вещи, над которыми команда усердно работает и которые планирует включить в июньское обновление (могут измениться):

Поддержка больших и огромных карт

Поддержка мастерской Steam

Улучшенные параметры настройки игры

Новые религиозные верования и равновесие

Новые бонусы и баланс города-государства

Новые городские специализации и баланс

Специальный баланс

Улучшения флота сокровищ

Улучшения пользовательского интерфейса

В целом, обновление 1.2.1 обеспечивает некоторые существенные улучшения игры. Тем не менее, Civilization VII теперь имеет меньше игроков и Civilization 6, что говорит о том, что может потребоваться больше изменений, чтобы привлечь фанатов серии к новейшей игре серии. Прямо сейчас Civilization 7 имеет «В основном отрицательные» отзывы в Steam, что говорит о том, что игре нужно больше изменений.

Хотя обновление 1.2.1 является шагом в правильном направлении, жаль, что игре не хватало некоторых функций этого обновления на старте. Большие и огромные размеры карт нравятся многим поклонникам, что делает их исключение из игры большим разочарованием.