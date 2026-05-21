Обновление Test of Time вернуло игроков в Civilization 7 - но споры вокруг игры никуда не исчезли

Sid Meier's Civilization VII неожиданно получила крупнейший всплеск онлайна за последний год после выхода масштабного обновления Test of Time. Патч, который в Firaxis Games называют «расширением размером с дополнение», стал попыткой исправить репутацию спорного сиквела после непростого релиза.

Главным изменением стала возможность сохранять одну цивилизацию между эпохами — именно этого фанаты просили с самого запуска. Кроме того, разработчики переработали условия победы и добавили дополнительные цели с наградами. В результате онлайн в Steam почти достиг 16 200 игроков — это лучший показатель для игры за последний год и почти вдвое больше прошлых значений.

Но важнее другое: сообщество наконец снова начало активно обсуждать Civilization 7. Многие игроки пишут, что игра «впервые ощущается как полноценная версия 1.0, а не как бета». И это довольно показательный комментарий — после релиза у многих было ощущение, что проект вышел слишком рано.

При этом проблем у Civ 7 всё ещё хватает. Отзывы в Steam остаются смешанными: положительных всего около 52%. Игроки продолжают жаловаться на упрощённые механики, неудобный интерфейс и дорогие DLC. Особенно часто критикуют набор Right to Rule Collection за 30 долларов, который добавляет лишь несколько цивилизаций и лидеров.

Сейчас Civilization 7 напоминает типичную современную AAA-игру: проект постепенно доводят до нужного состояния уже после релиза. Test of Time действительно сделал игру заметно лучше, но вопрос в другом — хватит ли этого, чтобы вернуть доверие фанатов серии надолго.