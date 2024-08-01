Официально: Sid Meier's Civilization 7 покажут на Gamescom Opening Night Live

Sid Meier's Civilization 7 была представлена ​​без игрового процесса пару месяцев назад, но это изменится с предстоящим показом. Мероприятие состоится 20 августа 2024 г. Сначала, во время Gamescom: Opening Night Live будут показаны первые кадры. Это произойдет во время мероприятия в 21:00 по московскому времени.

После этого официальный геймплейный показ Civilization 7 будет транслироваться в 23:30 МСК. Поклонники могут рассчитывать на «более 20 минут эксклюзивных кадров и глубоких погружений в новые функции и инновации». Демонстрация игрового процесса Civilization 7 будет транслироваться в прямом эфире на Twitch.

Те, кто посетит Gamescom 2024, смогут лично посетить официальный стенд Civilization 7 на Gamescom, расположенный в зале 6. Выставка пройдет с 21 по 25 августа.

Наконец, 31 августа посетители смогут посетить официальную панель Civilization 7 PAX в 21:00 МСК в Сиэтле, штат Вашингтон, которая будет проходить в главном театре на 5-м этаже здания Summit. Для тех, кто не сможет посетить выставку, она также будет транслироваться в прямом эфире на Twitch.

Sid Meier's Civilization 7 выйдет в 2025 году.