Перед глобальным релизом авторы Civilization 7 выпустили обновление с отключением кроссплея

До полноценного выхода Civilization 7 остается всего несколько часов, но обладатели расширенных изданий и предзаказов уже успели опробовать стратегию в раннем доступе. Первые отзывы оказались смешанными — игроки жаловались на проблемы с интерфейсом, ИИ и балансом, но разработчики обещали исправить ситуацию. В свежем патче 1.0.1 студия Firaxis внесла ряд улучшений и исправлений, а также временно отключила кроссплей между ПК и консолями. По словам авторов это было необходимо для ускорения выпуска обновлений.
Как стало известно, свежий патч улучшает работу интерфейса, корректирует баланс ИИ и устраняет ряд багов. Однако самым заметным изменением стало отключение кроссплатформенного мультиплеера между ПК и консолями. Firaxis объясняет это желанием ускорить выпуск обновлений для ПК — процесс сертификации патчей на консолях требует больше времени, а синхронизация версий задерживала исправления.
Кроссплей между консолями PlayStation и Xbox продолжит работать без изменений.
Полный список изменений:
Геймплей:
- Исправлена ошибка, из-за которой эпохи в режимах Epic и Marathon были короче запланированного времени.
- Города-государства теперь превращаются в независимые поселения на смене эпох, а не исчезают полностью.
- Улучшена система железных дорог — теперь соединение поселений через порты работает надежнее.
- Улучшен кризис лояльности в Античной эпохе, добавлена возможность покупать виллы для повышения счастья населения.
Искусственный интеллект:
- ИИ реже предлагает ценные города в мирных переговорах.
- В Современной эпохе лидеры реже объявляют войны в самом начале.
- Лидеры стали больше учитывать идеологические различия при решении объявлять войну или заключать мир.
UI и камера:
- Улучшены иконки интерфейса и читаемость текста в китайской локализации.
- Исправлены ошибки с отображением городских районов и индикаторов здоровья.
- Добавлено уведомление о завершении шпионских операций.
Civilization 7 выходит сегодня — 11 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Разработчики обещают долгосрочную поддержку игры и уже работают над крупными обновлениями, которые улучшат интерфейс и баланс.
> До полноценного выхода Civilization 7 остается всего несколько часов
В Стиме написано, что уже вышло, в том числе и обычное издание.
А в игре есть denuvo?
мда представляю как играется стратегия на геймпаде, крутишь стиком попасть в клеточку не можешь
Это если клешни ток под клавомышь заточены.
Начиная с 6 части видно то, что интерфейс изначально делают под консоли(хоть и изменения начались с 5).
Нормально играется в любые игры с курсором и клеточками, даже без клеточек вполне хорошо, особенно если пауза есть или пошаг
Наверное опять надо ждать но выхода расширения годика полтора-два, которое сделает игру хорошей?))
Главный претендент на золотую калошу года..