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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.1 118 оценок

Перед глобальным релизом авторы Civilization 7 выпустили обновление с отключением кроссплея

Gutsz
Новости

До полноценного выхода Civilization 7 остается всего несколько часов, но обладатели расширенных изданий и предзаказов уже успели опробовать стратегию в раннем доступе. Первые отзывы оказались смешанными — игроки жаловались на проблемы с интерфейсом, ИИ и балансом, но разработчики обещали исправить ситуацию. В свежем патче 1.0.1 студия Firaxis внесла ряд улучшений и исправлений, а также временно отключила кроссплей между ПК и консолями. По словам авторов это было необходимо для ускорения выпуска обновлений.

Как стало известно, свежий патч улучшает работу интерфейса, корректирует баланс ИИ и устраняет ряд багов. Однако самым заметным изменением стало отключение кроссплатформенного мультиплеера между ПК и консолями. Firaxis объясняет это желанием ускорить выпуск обновлений для ПК — процесс сертификации патчей на консолях требует больше времени, а синхронизация версий задерживала исправления.

Кроссплей между консолями PlayStation и Xbox продолжит работать без изменений.

Полный список изменений:

Геймплей:

  • Исправлена ошибка, из-за которой эпохи в режимах Epic и Marathon были короче запланированного времени.
  • Города-государства теперь превращаются в независимые поселения на смене эпох, а не исчезают полностью.
  • Улучшена система железных дорог — теперь соединение поселений через порты работает надежнее.
  • Улучшен кризис лояльности в Античной эпохе, добавлена возможность покупать виллы для повышения счастья населения.

Искусственный интеллект:

  • ИИ реже предлагает ценные города в мирных переговорах.
  • В Современной эпохе лидеры реже объявляют войны в самом начале.
  • Лидеры стали больше учитывать идеологические различия при решении объявлять войну или заключать мир.

UI и камера:

  • Улучшены иконки интерфейса и читаемость текста в китайской локализации.
  • Исправлены ошибки с отображением городских районов и индикаторов здоровья.
  • Добавлено уведомление о завершении шпионских операций.

Civilization 7 выходит сегодня — 11 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Разработчики обещают долгосрочную поддержку игры и уже работают над крупными обновлениями, которые улучшат интерфейс и баланс.

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Вайнекс

> До полноценного выхода Civilization 7 остается всего несколько часов

В Стиме написано, что уже вышло, в том числе и обычное издание.

4
leonid22

А в игре есть denuvo?

0
Альбиберчери

мда представляю как играется стратегия на геймпаде, крутишь стиком попасть в клеточку не можешь

3
-Zion-

Это если клешни ток под клавомышь заточены.

-5
Lourens_Shiba

Начиная с 6 части видно то, что интерфейс изначально делают под консоли(хоть и изменения начались с 5).

0
korhaalom

Нормально играется в любые игры с курсором и клеточками, даже без клеточек вполне хорошо, особенно если пауза есть или пошаг

0
korhaalom

Наверное опять надо ждать но выхода расширения годика полтора-два, которое сделает игру хорошей?))

0
Feliskotta

Главный претендент на золотую калошу года..

0