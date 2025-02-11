Перед глобальным релизом авторы Civilization 7 выпустили обновление с отключением кроссплея

До полноценного выхода Civilization 7 остается всего несколько часов, но обладатели расширенных изданий и предзаказов уже успели опробовать стратегию в раннем доступе. Первые отзывы оказались смешанными — игроки жаловались на проблемы с интерфейсом, ИИ и балансом, но разработчики обещали исправить ситуацию. В свежем патче 1.0.1 студия Firaxis внесла ряд улучшений и исправлений, а также временно отключила кроссплей между ПК и консолями. По словам авторов это было необходимо для ускорения выпуска обновлений.

Как стало известно, свежий патч улучшает работу интерфейса, корректирует баланс ИИ и устраняет ряд багов. Однако самым заметным изменением стало отключение кроссплатформенного мультиплеера между ПК и консолями. Firaxis объясняет это желанием ускорить выпуск обновлений для ПК — процесс сертификации патчей на консолях требует больше времени, а синхронизация версий задерживала исправления.

Кроссплей между консолями PlayStation и Xbox продолжит работать без изменений.

Полный список изменений:

Геймплей:

Исправлена ошибка, из-за которой эпохи в режимах Epic и Marathon были короче запланированного времени.

Города-государства теперь превращаются в независимые поселения на смене эпох, а не исчезают полностью.

Улучшена система железных дорог — теперь соединение поселений через порты работает надежнее.

Улучшен кризис лояльности в Античной эпохе, добавлена возможность покупать виллы для повышения счастья населения.

Искусственный интеллект:

ИИ реже предлагает ценные города в мирных переговорах.

В Современной эпохе лидеры реже объявляют войны в самом начале.

Лидеры стали больше учитывать идеологические различия при решении объявлять войну или заключать мир.

UI и камера:

Улучшены иконки интерфейса и читаемость текста в китайской локализации.

Исправлены ошибки с отображением городских районов и индикаторов здоровья.

Добавлено уведомление о завершении шпионских операций.

Civilization 7 выходит сегодня — 11 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Разработчики обещают долгосрочную поддержку игры и уже работают над крупными обновлениями, которые улучшат интерфейс и баланс.