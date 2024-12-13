Почувствуй историю - опубликован вступительный ролик Sid Meier's Civilization 7

Иногда, для хорошего видео, нужна не просто музыка а целый хор. Особенно, когда оно относится к такой масштабной игре как Sid Meier's Civilization. Это видео, впервые показанное в рамках TGA 2024 пробирает до мурашек!

В это ролике вы не увидите геймплея, да и о игре узнаете немного. Но он дает возможность проникнуться атмосферой игры и услышать главную тему новой Sid Meier's Civilization написанную маэстро Кристофером Тином. Не погрузиться в атмосферу проносящихся эпох под эту музыку просто невозможно.

По слухам, седьмая часть одной из самых долгоживущих игровых серий, позволит игрокам провести цивилизацию с самого ее зарождения. Посмотрим, как сработает знаменитое "правило третей" от Сида Мейера в этот раз. Как минимум, мы должны ожидать, что игра будет на треть состоять из нововведений!

Sid Meier's Civilization 7 выходит 11 февраля 2025 на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch и PS4.