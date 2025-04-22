Работа над ошибками: для Civilization 7 вышло масштабное обновление с новыми ресурсами

Civilization 7, по ощущениям многих игроков, на старте оказалась больше похожей на черновик великой игры, чем на её финальную форму.

За последние месяцы Firaxis пыталась исправить ситуацию патчами, но по-настоящему серьёзные изменения принёс сегодняшний апдейт 1.2.0, и главной звездой этого обновления стали ресурсы.

Теперь каждый редкий ресурс может стать поводом для экспансии. Разработчики добавили десять новых видов, от лам и манго до рубинов и оловянных залежей.

При этом Firaxis ограничили их появление в мире: ценные ископаемые или уникальные культуры будут встречаться только на конкретных континентах или в определённых климатических зонах. Это значит, что вы не сможете больше просто сидеть дома и строить империю в изоляции, рано или поздно за редкими ресурсами придётся выходить в открытый мир.

Особенно интересной стала новая механика Серебряного флота. Если важный ресурс обнаружен на землях вне вашего государства, вы можете не просто построить там город или поселение, а отправить туда специальный отряд, который обеспечит контроль над добычей.

Эта система полностью меняет темп игры. Теперь от размещения ресурсов зависит не только развитие городов, но и дипломатия, и военные кампании, и даже темпы роста населения, ведь многие из новых ресурсов влияют на сельское хозяйство.

Ещё одной долгожданной фичей стало возвращение командного мультиплеера, который теперь чувствуется куда живее и логичнее. Игроки в одной команде делят карту, обмениваются данными о дипломатических отношениях, союзах и войнах, а также могут проводить совместные действия, при этом без права на шпионаж.

Прогресс в технологиях и культуре остаётся индивидуальным, что сохраняет тактическую глубину и не превращает союз в единый организм.