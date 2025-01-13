Разработчики Sid Meier's Civilization 7 представили Екатерину Великую в качестве одного из лидеров

Firaxis подготовили ещё один обзорный трейлер с представлением лидера Sid Meier's Civilization 7. На этот раз вы познакомитесь с императрицей Екатериной Великой.

Рожденная с титулом принцессы Германии, Екатерина Великая свергла своего мужа в 1762 году, чтобы стать императрицей России. Руководствуясь своим стремлением к модернизации, она создала новые правовые и управленческие модели и возглавила эпоху быстрого расширения посредством войны и дипломатии. Движимая своим интеллектуальным любопытством и любовью к искусству, Екатерина также спонсировала творческих людей, ученых и ученых, способствуя развитию русского Просвещения и его инновационной среды.

Эксклюзивная способность

Полярная звезда: рост культуры за эпоху в крупных представленных работах. Здания с местами для крупных работ получают дополнительное пространство. Города, созданные в тундре, получают науку, равную проценту вашей культуры за ход. Увеличивает ресурсоемкость в городах. Увеличивает золото за эпоху за каждый ресурс, выделенный городам. Увеличивает боевую мощь всех юнитов на равнинах и в пустынных панелях.

Душа: Уменьшает отношения на среднюю величину с игроком, у которого наибольшее количество великих творений. Увеличивает отношения на среднюю величину с игроком, у которого наименьшее количество. У Екатерины Великой должно быть великое творение, чтобы Душа вступила в силу.

Sid Meier's Civilization 7 выйдет 11 февраля 2025 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam (который также поддерживает Mac и Linux) и Epic Games Store.