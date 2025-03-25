Разработчики Sid Meier's Civilization 7 рассказали про основные улучшения в сегодняшнем патче 1.1.1

Сегодня Sid Meier’s Civilization VII получит обновление до версии 1.1.1, которое принесет несколько долгожданных улучшений и новых функций. Разработчики из Firaxis Games провели трансляцию, посвященную патчу, в ходе которой продемонстрировали его ключевые особенности. Среди них — функция быстрого хода, добавление горы Эверест в мир игры, улучшенная генерация карт, а также новые возможности в интерфейсе.
Одной из самых ожидаемых новинок является опция быстрого хода, позволяющая перемещать юнитов по карте гораздо быстрее, чем прежде. Однако это не единственное изменение, которое порадует игроков. Теперь в игре появилась возможность перезапустить прохождение с сохранением выбранного лидера и цивилизации, что особенно полезно для тех, кто часто ищет оптимальное начало игры.
Также добавлена города и командиров, которых теперь можно переименовывать, что дает игрокам большую свободу для настройки. Кроме того, улучшены опции генерации мира, которые позволят задавать новые правила для начальной позиции, а также добавлен уведомляющий механизм, который оповещает игрока о нападении на дальний город.
Разработчики также уделили внимание улучшению игрового процесса в поздних эпохах. Теперь, когда игроки достигают современной эпохи, развитие становится более сбалансированным: стоимость технологий и гражданских достижений возрастает на 25%, а уничтожение других игроков не будет так сильно ускорять прогресс.
Одним из значимых улучшений является интерфейс, который на старте игры подвергался критике за свою сложность и отсутствие очевидных подсказок. Многие игроки жаловались, что не могут понять, как правильно выполнить атаки, что приводило к раздражению. С патчем 1.1.1 интерфейс получил полировку, что должно облегчить восприятие и улучшить игровой опыт.
Также стоит отметить добавление новых функций в рамках сезонного пропуска «Перепутья мира», который также ожидается в ближайшие часы. Он принесет еще больше нововведений, включая улучшенную генерацию карт и дополнительные возможности для фанатов серии.
Несмотря на то, что изменения в патче 1.1.1 не являются революционными, они значительно улучшат качество игры, особенно для тех, кто сталкивался с трудностями на старте. Как отметил креативный директор Эд Бич, каждое мелкое улучшение имеет значение и приближает игру к идеалу.
Firaxis Games продолжает работать над улучшением Civilization VII, и в ближайшем будущем ожидаются дополнительные обновления, такие как автоисследование, новые ресурсы, улучшения ИИ, а также инструменты для моддинга. Эти нововведения, наряду с улучшениями пользовательского интерфейса, должны сделать игру более увлекательной и удобной для игроков всех уровней.
Хах, разве все эти "изменения" не должны быть изначально в игре?)))
Одной из самых ожидаемых новинок является опция быстрого хода, позволяющая перемещать юнитов по карте гораздо быстрее, чем прежде.
То что априори обязательно должно быть в стратегической видеиогре - добавляют как фичу. И судя по описанию других обнов, civilization 7 это сырой убогий огрызок, который будут доить пару лет дорабатывая до изначально запланированного через DLC.. Походу пошли по пути paradox interactiv.
Утром деньги, вечером стулья. Кормите дальше 2К ублюдков)
выпусти они эту игры 1 апреля никто бы её не хейтил
Пусть выпускают по больше патчей, тогда смогу скачать с торрентов и нормально поиграть.)))
Хоть реролл карты добавили не через год как в 6ке, а всего за месяц. Лучшие!