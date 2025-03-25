Разработчики Sid Meier's Civilization 7 рассказали про основные улучшения в сегодняшнем патче 1.1.1

Сегодня Sid Meier’s Civilization VII получит обновление до версии 1.1.1, которое принесет несколько долгожданных улучшений и новых функций. Разработчики из Firaxis Games провели трансляцию, посвященную патчу, в ходе которой продемонстрировали его ключевые особенности. Среди них — функция быстрого хода, добавление горы Эверест в мир игры, улучшенная генерация карт, а также новые возможности в интерфейсе.

Одной из самых ожидаемых новинок является опция быстрого хода, позволяющая перемещать юнитов по карте гораздо быстрее, чем прежде. Однако это не единственное изменение, которое порадует игроков. Теперь в игре появилась возможность перезапустить прохождение с сохранением выбранного лидера и цивилизации, что особенно полезно для тех, кто часто ищет оптимальное начало игры.

Также добавлена города и командиров, которых теперь можно переименовывать, что дает игрокам большую свободу для настройки. Кроме того, улучшены опции генерации мира, которые позволят задавать новые правила для начальной позиции, а также добавлен уведомляющий механизм, который оповещает игрока о нападении на дальний город.

Разработчики также уделили внимание улучшению игрового процесса в поздних эпохах. Теперь, когда игроки достигают современной эпохи, развитие становится более сбалансированным: стоимость технологий и гражданских достижений возрастает на 25%, а уничтожение других игроков не будет так сильно ускорять прогресс.

Одним из значимых улучшений является интерфейс, который на старте игры подвергался критике за свою сложность и отсутствие очевидных подсказок. Многие игроки жаловались, что не могут понять, как правильно выполнить атаки, что приводило к раздражению. С патчем 1.1.1 интерфейс получил полировку, что должно облегчить восприятие и улучшить игровой опыт.

Также стоит отметить добавление новых функций в рамках сезонного пропуска «Перепутья мира», который также ожидается в ближайшие часы. Он принесет еще больше нововведений, включая улучшенную генерацию карт и дополнительные возможности для фанатов серии.

Несмотря на то, что изменения в патче 1.1.1 не являются революционными, они значительно улучшат качество игры, особенно для тех, кто сталкивался с трудностями на старте. Как отметил креативный директор Эд Бич, каждое мелкое улучшение имеет значение и приближает игру к идеалу.

Firaxis Games продолжает работать над улучшением Civilization VII, и в ближайшем будущем ожидаются дополнительные обновления, такие как автоисследование, новые ресурсы, улучшения ИИ, а также инструменты для моддинга. Эти нововведения, наряду с улучшениями пользовательского интерфейса, должны сделать игру более увлекательной и удобной для игроков всех уровней.