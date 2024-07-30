Разработчики Sid Meier's Civilization 7 случайно раскрыли дату грядущего показа игры

В сообществе поклонников стратегической серии Civilization наметилось оживление. Причиной тому стала неожиданная утечка информации на официальном сайте 2K, издателя игры. На короткое время там появилась конкретная дата первой полномасштабной демонстрации Sid Meier's Civilization 7.

Согласно этой информации, презентация должна состояться 20 августа в 23:30 по московскому времени. Местом проведения трансляции был указан Twitch-канал студии Firaxis Games, разработчика серии. Однако вскоре после обнаружения эти данные исчезли с сайта, уступив место более расплывчатой формулировке об «августовской геймплейной демонстрации».

В свете этих событий фанатам серии рекомендуется следить за официальными каналами Firaxis Games и 2K. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы получим официальное подтверждение или опровержение даты презентации.

Игра выйдет в 2025 году и будет доступна как на ПК, так и на консолях.