Руководитель Civilization 7 изменил механику дипломатии после унижения в сетевом матче

Firaxis решила основательно переработать систему дипломатии в Civilization 7, но некоторые изменения были внесены не из-за холодного расчёта дизайнеров, а в результате одного показательного сетевого матча. По словам Эда Бича, ведущего разработчика игры, его собственная команда буквально разгромила его, используя игровые механики, что в итоге и привело к корректировке баланса.
В разговоре с журналистами из PC Gamer Бич признался, что раньше дипломатия в мультиплеере была скорее формальностью. В прошлых частях она сводилась к торговле ресурсами и личным переговорам между игроками. Однако в Civilization 7 появятся новые инструменты влияния: игроки смогут подписывать договоры, участвовать в глобальных инициативах и использовать систему "Влияния" для изменения политической ситуации. Это позволит в буквальном смысле переигрывать оппонентов не только на поле битвы, но и за столом переговоров.
Как оказалось, толчком к изменениям стал личный опыт Бича. В одном из тестовых матчей вся его команда разработчиков объединилась против него, искусственно усилив военную усталость его цивилизации. В результате он оказался полностью парализован в военном плане и потерял все шансы на победу. Итог был предсказуем — дизайнеру пришлось пересмотреть баланс игры и прислушаться к замечаниям своим колег.
Когда игра ещё не вышла, но её ключевые механики уже успели сломать — подобные случаи не редкость в стратегиях Firaxis. Недавно один из тестеров Civilization 7 нашёл лазейку, позволяющую буквально манипулировать системой дипломатии ради нечестной победы. Подробнее об этом можно узнать в отдельной заметке.
Полноценный релиз Civilization 7 состоится уже 11 февраля 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Так, а в чём тут сломанность механик? Игра буквально дала возможность отыграть то, что вполне логично и возможно. Или что, из-за того, что против игрока может быть командная игра - это плохо? Странная логика.
Так, а ничего не сломано, просто Бич после унижения обиделся и изменил механику.
мы, джентельмены на западе, создаём правила и порядок, основанный на этих правилах, но, когда джентельменов на западе переигрывают в игре по их же собственным правилам. то все эти джентельмены эти самые правила на ходу меняют
лицемеры...
и это не только компьютерных игр касается
О боже ,что за дегенератов-лидеров они рисуют уже вторую игру подряд ?Эта чё ,новая мода ? Не могу понять, объясните почему нельзя нарисовать нормальные лица ? Мне стремно за такого лидера играть будет ,несмотря на всякие механики .По ходу я в пролете вторую игру подряд ,буду в 5 шпилить и ждать 8 .
Там денува, пусть сам и играет в нее