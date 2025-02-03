Руководитель Civilization 7 изменил механику дипломатии после унижения в сетевом матче

Firaxis решила основательно переработать систему дипломатии в Civilization 7, но некоторые изменения были внесены не из-за холодного расчёта дизайнеров, а в результате одного показательного сетевого матча. По словам Эда Бича, ведущего разработчика игры, его собственная команда буквально разгромила его, используя игровые механики, что в итоге и привело к корректировке баланса.

В разговоре с журналистами из PC Gamer Бич признался, что раньше дипломатия в мультиплеере была скорее формальностью. В прошлых частях она сводилась к торговле ресурсами и личным переговорам между игроками. Однако в Civilization 7 появятся новые инструменты влияния: игроки смогут подписывать договоры, участвовать в глобальных инициативах и использовать систему "Влияния" для изменения политической ситуации. Это позволит в буквальном смысле переигрывать оппонентов не только на поле битвы, но и за столом переговоров.

Как оказалось, толчком к изменениям стал личный опыт Бича. В одном из тестовых матчей вся его команда разработчиков объединилась против него, искусственно усилив военную усталость его цивилизации. В результате он оказался полностью парализован в военном плане и потерял все шансы на победу. Итог был предсказуем — дизайнеру пришлось пересмотреть баланс игры и прислушаться к замечаниям своим колег.

Когда игра ещё не вышла, но её ключевые механики уже успели сломать — подобные случаи не редкость в стратегиях Firaxis. Недавно один из тестеров Civilization 7 нашёл лазейку, позволяющую буквально манипулировать системой дипломатии ради нечестной победы. Подробнее об этом можно узнать в отдельной заметке.

Полноценный релиз Civilization 7 состоится уже 11 февраля 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.