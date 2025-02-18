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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
6.9 139 оценок

Sid Meier's Civilization 7 и Monster Hunter Wilds возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 11 по 18 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На данный момент чарты продаж Steam переживают значительные изменения, и на первую позицию с небольшим опозданием взобралась Sid Meier's Civilization VII, несмотря на критические отзывы, сопровождающие игру. Следом за ней готовится к релизу Monster Hunter Wilds, которая обещает высокие цифры онлайна сразу после выхода. В то же время, средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 была вытеснена с вершины, опустившись ниже.

Avowed, новая RPG, стартовала в середине списка, но не осталась незамеченной, так как на пятки ей наступает вернувшаяся в десятку Baldur's Gate 3. Так же в списке появился предзаказ Elden Ring Nightreign, несмотря на то что его премьера еще далеко.

В рейтинге также присутствуют сильные конкуренты, такие как популярные Baldur's Gate 3, NBA 2K25, Helldivers 2 и Path of Exile 2. Эти проекты показывают стабильно высокий интерес к разнообразным жанрам, от спортивных симуляторов до многопользовательских и ролевых игр.

  1. Sid Meier's Civilization VII
  2. Monster Hunter Wilds
  3. Kingdom Come: Deliverance 2
  4. Steam Deck
  5. Avowed
  6. Baldur's Gate 3
  7. Path of Exile 2
  8. Elden Ring Nightreign
  9. Helldivers 2
  10. NBA 2K25
-10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
vvvjust

Люди которые монстер хантер покупают, они вообще в курсе насколько игра плохо работает? Там же оптимизации просто не существует, даже анрил 5 позавидует

4
Unicorling

Говорили что исправили после беты, на бете да фризы были и паденеи фпс, хоят про абобу тоже писали что оптимизация плохая, созванивался с отцом он щас играет, говорит на ультрах всё отлично

1
-zotik-

я на пс5 играл все 3 беты, там отлично было, забыл на пк попробовать. но чел в чате писал что на стим дике играл, 40-50фпс было. значит на нормальном пк проблем не должно быть

0
vvvjust Unicorling

Абоба работает на удивление хорошо, я пиратку на 4060ти гонял в 2К+длсс К на эпике, ни статтеров, ни дропов. Щас жду релиз в стиме

-1
vvvjust -zotik-

Ну я гонял последнюю бетку на 4060ти и это было ужасно, на поляне фпс опускается до 30, и даже длсс не помогает, уж не знаю как будет на релизе, но я сомневаюсь, что сильно лучше. Даже догма вторая работала на порядок лучше, а её гнобили за оптимизацию, но монстер хантер народ почему-то покупает... что здесь происходит я не понимаю)

0
MrGamerDad

Кто купил / скачал Цив 7, объясните, когда заканчивается век (античный например), почему заканчивается игра и выкидывает в главное меню?

0
Asscat

А её уже ломанули?

-2
digitalkid

Баг походу. Должна отбивка конца эпохи появиться и статистика всякая. В стиме можно поискать.

0