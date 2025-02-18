Sid Meier's Civilization 7 и Monster Hunter Wilds возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 11 по 18 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На данный момент чарты продаж Steam переживают значительные изменения, и на первую позицию с небольшим опозданием взобралась Sid Meier's Civilization VII, несмотря на критические отзывы, сопровождающие игру. Следом за ней готовится к релизу Monster Hunter Wilds, которая обещает высокие цифры онлайна сразу после выхода. В то же время, средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 была вытеснена с вершины, опустившись ниже.

Avowed, новая RPG, стартовала в середине списка, но не осталась незамеченной, так как на пятки ей наступает вернувшаяся в десятку Baldur's Gate 3. Так же в списке появился предзаказ Elden Ring Nightreign, несмотря на то что его премьера еще далеко.

В рейтинге также присутствуют сильные конкуренты, такие как популярные Baldur's Gate 3, NBA 2K25, Helldivers 2 и Path of Exile 2. Эти проекты показывают стабильно высокий интерес к разнообразным жанрам, от спортивных симуляторов до многопользовательских и ролевых игр.