Sid Meier's Civilization 7 и Monster Hunter Wilds возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 11 по 18 февраля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
На данный момент чарты продаж Steam переживают значительные изменения, и на первую позицию с небольшим опозданием взобралась Sid Meier's Civilization VII, несмотря на критические отзывы, сопровождающие игру. Следом за ней готовится к релизу Monster Hunter Wilds, которая обещает высокие цифры онлайна сразу после выхода. В то же время, средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 была вытеснена с вершины, опустившись ниже.
Avowed, новая RPG, стартовала в середине списка, но не осталась незамеченной, так как на пятки ей наступает вернувшаяся в десятку Baldur's Gate 3. Так же в списке появился предзаказ Elden Ring Nightreign, несмотря на то что его премьера еще далеко.
В рейтинге также присутствуют сильные конкуренты, такие как популярные Baldur's Gate 3, NBA 2K25, Helldivers 2 и Path of Exile 2. Эти проекты показывают стабильно высокий интерес к разнообразным жанрам, от спортивных симуляторов до многопользовательских и ролевых игр.
- Sid Meier's Civilization VII
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Steam Deck
- Avowed
- Baldur's Gate 3
- Path of Exile 2
- Elden Ring Nightreign
- Helldivers 2
- NBA 2K25
Люди которые монстер хантер покупают, они вообще в курсе насколько игра плохо работает? Там же оптимизации просто не существует, даже анрил 5 позавидует
Говорили что исправили после беты, на бете да фризы были и паденеи фпс, хоят про абобу тоже писали что оптимизация плохая, созванивался с отцом он щас играет, говорит на ультрах всё отлично
я на пс5 играл все 3 беты, там отлично было, забыл на пк попробовать. но чел в чате писал что на стим дике играл, 40-50фпс было. значит на нормальном пк проблем не должно быть
Абоба работает на удивление хорошо, я пиратку на 4060ти гонял в 2К+длсс К на эпике, ни статтеров, ни дропов. Щас жду релиз в стиме
Ну я гонял последнюю бетку на 4060ти и это было ужасно, на поляне фпс опускается до 30, и даже длсс не помогает, уж не знаю как будет на релизе, но я сомневаюсь, что сильно лучше. Даже догма вторая работала на порядок лучше, а её гнобили за оптимизацию, но монстер хантер народ почему-то покупает... что здесь происходит я не понимаю)
Кто купил / скачал Цив 7, объясните, когда заканчивается век (античный например), почему заканчивается игра и выкидывает в главное меню?
А её уже ломанули?
Баг походу. Должна отбивка конца эпохи появиться и статистика всякая. В стиме можно поискать.