Sid Meier's Civilization 7 получила первое обновление в раннем доступе

Вчера стартовал ранний доступ к Civilization 7, и вместе с этим игра получила первое обновление — патч 1.01. Один из самых ожидаемых релизов 2025 года, новая часть культовой стратегии 4X, выходит 11 февраля, но обладатели Deluxe и Founders Edition уже могут оценить игру.

Хотя Civilization 7 получила 81 балл на Metacritic, игроки отмечают недостатки пользовательского интерфейса, который показался менее удобным по сравнению с предыдущими частями. Разработчики обещают исправить эти моменты в будущих обновлениях, а первый патч уже устраняет ряд проблем.

Патч 1.01 улучшает визуальные эффекты и звук, исправляя недостающие аудио-компоненты. Также обновлена мини-карта, добавлена функция именования регионов, улучшено освещение лидеров. Теперь у игроков появилась возможность отключать бонусные дополнения Deluxe/Founders Edition.

С полным списком всех изменений вы можете ознакомиться вот здесь.