Sid Meier's Civilization 7 ушла на золото - релиз 11 февраля

2K Games и Firaxis объявили, что Sid Meier's Civilization 7 ушла на золото. Это означает, что разработка игры завершена и она готова к релизу в назначенную дату 11 февраля 2025 года на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В Civilization 7 ваши стратегические решения определяют уникальные культурные особенности вашей растущей империи. Правьте как один из многих лидеров, которые творили историю, и определяйте ход своего пути, выбирая новую цивилизацию, которая будет представлять вашу империю в каждой эпохе человеческого развития.

Стройте города и архитектурные чудеса, чтобы расширить свою территорию, развивайте свою цивилизацию с помощью технологических достижений и побеждайте своих соперников или сотрудничайте с ними, исследуя самые отдаленные уголки неизведанного мира. Стремитесь к процветанию в захватывающем одиночном опыте или играйте с другими в многопользовательском режиме онлайн.

Хотите ли вы следовать по сюжетному пути или расширить свое воображение, создайте цивилизацию, в которую вы верите, и создайте наследие, которое отзовется эхом сквозь века в Civilization 7.